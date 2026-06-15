امام جمعه دشتستان: قیام عاشورا نقشه راه ایستادگی در برابر ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان دشتستان با جمعی از مسئولان، مدیران و فعالان مردمیاظهار کرد: قیام عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نقشه راهی برای ایستادگی در برابر ظلم است.
امام جمعه دشتستان تأکید کرد: بصیرتافزایی و شناخت جبهه حق و باطل، اصلی ترین درس مقاومت است که باید در منبرهای دهه اول محرم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس قرارگاه مقاومت مردمی دشتستان، حفظ وحدت کلمه و انسجام ملی را کلید پیروزی در برابر جنگ نرم و سخت دشمنان دانست و تصریح کرد: پیام محرم امسال باید اتحاد حول محور ولایت باشد و تمامی جریانها باید با همافزایی، تا پیروزی کامل بر جبهه کفر، در مسیر مقاومت پایمردی کنند.
این نشست با هدف تدوین و هماهنگی برنامههای کاربردی جهت بزرگداشت دهه اول محرم و تبیین معارف عاشورایی تشکیل شد و بر لزوم تغییر رویکرد از برگزاری مراسمات سنتی صرف به سمت برنامههای تبیینی و کاربردی تأکید شد و مقرر شد هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی محتوای مراسمات را بر پایه درسهای عاشورا و انطباق آن با نیازهای روز جامعه تنظیم کنند.
در پایان این نشست، تصمیمات و مصوباتی جهت اجرای هر چه بهتر برنامهها از جمله تشکیل کارگروههای نظارتی برای پشتیبانی از هیئتهای مردمی، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای نشر مفاهیم مقاومت عاشورایی و همچنین هماهنگی لازم با نهادهای انتظامی و خدماتی جهت برقراری نظم و امنیت در سوگواریها به تصویب اعضا رسید.
این نشست با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری مردم و جوانان در صحنه مقاومت و ابراز امیدواری برای برگزاری سوگوارههایی در تراز انقلاب اسلامی به پایان رسید.
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