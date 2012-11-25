نماز ظهر عاشورا در برازجان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان با سایر مناطق کشور نماز باشکوه ظهر عاشورا در شهر برازجان با حضور جمع کثیری از عزاداران و سوگواران حسینی برپا شد.

در این آیین که به امامت حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه برازجان برگزار شد، نمازگزاران پس از برپایی مراسمات سینه‌زنی و تعزیه و با بانگ اذان ظهر به یاد نماز ظهر عاشورای سرور و سالار شهیدان به نماز ایستادند و یاد و نام آن امام عظیم‌الشان را زنده نگه داشتند.

هیئات و گروه‌های مختلف عزاداری در برازجان با صدای اذان ظهر خود را به مصلای بزرگ برازجان و سایر مساجد رساندند و با شرکت در نماز ظهر عاشورا جلوه معنوی به عزاداری خود بخشیدند.

پیش از ظهر امروز در نقاط مختلف شهر برازجان مراسمات عزاداری و سینه‌زنی و روضه‌خوانی و تعزیه سنتی برگزار شد و مردم بار دیگر با مشارکت در عزاداری، عشق و ارادت قلبی خود را به ائمه اطهار(ع) نشان دادند.

رئیس تبلیغات اسلامی دشتستان در حاشیه مراسم عزاداری در برازجان با تقدیر از حضور مردم در مراسمات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال بیش از 140 هیئت مذهبی در دشتستان به طور منظم و تمام دهه محرم به عزاداری پرداختند.

حجت‌الاسلام سید علی‌پناه محمودی‌نیا افزود: گروه‌های مختلف تعزیه‌خوانی نیز در شهرها و روستاهای مختلف دشتستان حضوری ارزشمند در مراسمات عزاداری داشتند و واقعه عظیم کربلا را بار دیگر به تصویر کشیدند.