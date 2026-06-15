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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

حماسه و اقتدار؛ تداوم حضور حماسی هریسی‌ها

حماسه و اقتدار؛ تداوم حضور حماسی هریسی‌ها

هریس- مردم انقلابی شهرستان هریس شامگاه دوشنبه در صد و هفتمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری، حضور حماسی داشتند.

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کد مطلب 6861435

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