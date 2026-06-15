https://mehrnews.com/x3ckLj ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6861435 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ حماسه و اقتدار؛ تداوم حضور حماسی هریسیها هریس- مردم انقلابی شهرستان هریس شامگاه دوشنبه در صد و هفتمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری، حضور حماسی داشتند. دریافت 10 MB کد مطلب 6861435 کپی شد مطالب مرتبط صد و ششمین شب لبیکگویی مردم تبریز به ندای رهبری صد و ششمین شب بیعت مردم هریس با رهبری؛ حماسه مردمی ادامه دارد فریاد «ایران ایران» تبریزیها در صد و ششمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری برچسبها هریس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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