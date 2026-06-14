https://mehrnews.com/x3ckhp ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6860312 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ فریاد «ایران ایران» تبریزیها در صد و ششمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری تبریز- مردم انقلابی تبریز شامگاه یکشنبه در صد و ششمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری فریاد «ایران ایران» سر دادند. دریافت 20 MB کد مطلب 6860312 کپی شد مطالب مرتبط اصل نژادی: هیئات حسینی ظرفیت بیبدیل تقویت وحدت ملی هستند فریاد «هیهات من الذله» تبریزیها در صدوپنجمین تجمع شبانه بیعت با رهبری اجتماع شبانه هریسیها در شب صد و چهارم بیعت با رهبری برچسبها تبریز تجمع مردمی اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما