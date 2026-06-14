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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

فریاد «ایران ایران» تبریزی‌ها در صد و ششمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری

فریاد «ایران ایران» تبریزی‌ها در صد و ششمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری

تبریز- مردم انقلابی تبریز شامگاه یکشنبه در صد و ششمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری فریاد «ایران ایران» سر دادند.

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کد مطلب 6860312

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