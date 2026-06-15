https://mehrnews.com/x3ckLP ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6861460 استانها همدان استانها همدان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹ عزاداری مردم ملایر در تجمع شبانه همدان- مردم ملایر در نخستین شب ماه محرم در تجمعات حماسی شبانه مراسم عزاداری برپا کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6861460 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتمین حضور حماسی مردم کیاشهر همزمان با اقامه عزای حسین(ع) اجتماع محرمی مردم کرمان در میدان کوثر قرار شبانه رشتی ها رنگ و بوی محرم گرفت بساط انتصابات غیربومی در سمنان برچیده شود؛ جوانان مستعد پشت دربهای بست حماسه و اقتدار؛ تداوم حضور حماسی هریسیها تجمع و عزاداری شب اول محرم مردم بجنورد در میدان شهید برچسبها همدان ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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