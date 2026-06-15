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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹

عزاداری مردم ملایر در تجمع شبانه

عزاداری مردم ملایر در تجمع شبانه

همدان- مردم ملایر در نخستین شب ماه محرم در تجمعات حماسی شبانه مراسم عزاداری برپا کردند.

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کد مطلب 6861460

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