https://mehrnews.com/x3ckLq ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ کد مطلب 6861440 استانها کرمان استانها کرمان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ تداوم ایستادگی مردم کرمان در شب های اقتدار ملی کرمان- مردم کرمان در اجتماع یکصد و هفتم خود در شب های اقتدار ملی، برتداوم ایستادگی تاکید کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6861440 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و پنجمین شب پرچمداری کرمانیها در میدان آزادی خونخواهی رهبر شهید و استکبار ستیزی اولویت هیئات مذهبی کرمان است شب های اقتدار کرمان در یکصد و ششمین ایستگاه ایستادگی برچسبها روایت ایثار و ایستادگی حماسه حضور مقاومت کرمان
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