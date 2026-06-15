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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰

تداوم ایستادگی مردم کرمان در شب های اقتدار ملی

تداوم ایستادگی مردم کرمان در شب های اقتدار ملی

کرمان- مردم کرمان در اجتماع یکصد و هفتم خود در شب های اقتدار ملی، برتداوم ایستادگی تاکید کردند.

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کد مطلب 6861440

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