خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، شهرها و روستاهای استان کردستان بار دیگر رنگ و بوی عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به خود گرفتهاند، آیینهایی که در کنار جلوههای مذهبی، نشانهای از پیوند فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار با نهضت عاشورا است.
امسال ۷۲۰ هیئت مذهبی در ایام محرم در کردستان فعالیت دارند که هفت هیئت نیز به همت اهل سنت این استان اداره میشود.
محرم در کردستان تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از هویت اجتماعی مردم این استان است که هر سال با برگزاری مراسمهای عزاداری، دستهروی، آیینهای سنتی، برنامههای ویژه کودکان، نوجوانان و بانوان، فضای شهرها و روستاهای این دیار را متأثر از فرهنگ عاشورا میکند.
از سنندج تا قروه، بیجار و کامیاران، هیئتهای مذهبی از روزهای نخست ماه محرم فعالیت خود را آغاز کرده و با برنامهریزی برای دهه نخست این ماه، زمینه حضور گسترده مردم در آیینهای سوگواری را فراهم کردهاند.
برگزاری مراسمهای سنتی و مذهبی، حضور نسلهای مختلف در کنار یکدیگر و مشارکت اقشار مختلف مردم، از مهمترین ویژگیهای محرم در کردستان به شمار میرود؛ آیینهایی که هر سال با شکوه بیشتری برگزار میشود.
فعالیت ۷۲۰ هیئت مذهبی در کردستان
در حال حاضر ۷۲۰ هیئت مذهبی در استان کردستان در ایام محرم فعالیت دارند و برنامههای مختلفی را برای عزاداران حسینی تدارک دیدهاند.
نکته قابل توجه در این میان حضور هفت هیئت مذهبی است که به همت اهل سنت استان اداره میشود و نشاندهنده جایگاه وحدت و همدلی میان مردم کردستان در پاسداشت شعائر دینی است.
این هیئتها در شهرها و مناطق مختلف استان با برگزاری مراسمهای عزاداری، اطعام، برنامههای فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا ایفا میکنند.
سنندج؛ میزبان آیینهای بزرگ عاشورایی
در مرکز استان کردستان، شهر سنندج نیز همچون سالهای گذشته میزبان مجموعهای از برنامههای ویژه دهه نخست محرم است.
یکی از برنامههای شاخص این ایام، مراسم شیرخوارگان حسینی است که روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۱۰ صبح در مهدیه سنندج برگزار میشود، این مراسم با حضور مادران و کودکان، یادآور مظلومیت حضرت علیاصغر(ع) و جلوهای از ارادت خانوادهها به خاندان اهل بیت(ع) است.
همچنین تجمع بزرگ عاشورایی سنندج از میدان آزادی تا حسینیه برگزار خواهد شد و عزاداران حسینی با حضور در این مراسم به سوگواری خواهند پرداخت این برنامه روز عاشورا از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شده و تا اذان ظهر ادامه خواهد داشت.
مراسم شام غریبان نیز در شب عاشورا در محل میدان آزادی و محل تجمعات مردمی برگزار میشود تا عزاداران با حضور در این آیین، یاد شهدای کربلا را گرامی بدارند.
از دیگر برنامههای این ایام، برگزاری مراسم «احلی من العسل» ویژه نوجوانان است که در حسینیهها و برخی مدارس شهرهای مختلف کردستان با حضور دانشآموزان در روز هفتم محرم برگزار میشود.
قروه؛ روایت آیینهای سنتی در دهه اول محرم
شهرستان قروه نیز با برنامههای متنوع، آماده برگزاری مراسمهای عزاداری دهه اول محرم شده است.
مراسم شیرخوارگان حسینی در روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۸ صبح در مسجد جامع شهرستان قروه برگزار میشود و شهرهای دلبران، سریشآباد و تعدادی از روستاهای این شهرستان نیز میزبان این آیین خواهند بود.
مراسم «احلی من العسل» روز هفتم محرم ساعت ۹ صبح در امامزادگان هاجر و سارا شهرستان قروه، امامزادگان دلبران و سریشآباد برگزار میشود.
یکی از جلوههای ویژه محرم در قروه، برگزاری دستهروی سنتی است که از ابتدای محرم تا روز یازدهم این ماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ برگزار میشود. این مراسم با حضور دستههای عزاداری و مردم، فضای خاصی به خیابانهای شهر میبخشد.
همچنین برنامههای ویژه بانوان، نوجوانان و جوانان از اول تا یازدهم محرم در ساعات عصرگاهی در مساجد و حسینیههای مختلف برگزار خواهد شد، مسجد مهدیه، امامزادگان هاجر و سارا، امامزادگان و مسجد محمد رسولالله شهر دلبران، امامزادگان باباگرگر، هیئت بیتالعباس، فاطمیه، رهپویان علوی سریشآباد و مسجد امام حسن مجتبی(ع) قلعه از جمله محلهای برگزاری این برنامهها هستند.
در روز تاسوعای حسینی نیز تجمعهای ویژهای در شهرستان قروه برگزار میشود؛ بهگونهای که تجمع اصلی ساعت ۱۷ در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی قروه، ساعت ۱۸ در میدان اصلی شهر سریشآباد و ساعت ۱۵ مقابل مسجد جامع دلبران برگزار خواهد شد.
همچنین پس از پایان دستهرویهای شبانه، تجمعهای شبانه در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی قروه از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۴ برگزار میشود.
کامیاران؛ حضور گسترده مردم در آیینهای محرم
در شهرستان کامیاران نیز برنامههای مختلفی برای دهه نخست محرم پیشبینی شده است.
مراسم شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۸:۳۰ صبح در مسجد امام حسین(ع) برگزار میشود و مراسم «احلی من العسل» نیز روز یکشنبه ۳۱ خرداد در مسجد امام حسن(ع) برگزار خواهد شد.
تجمع بزرگ عاشورایی مردم کامیاران در روزهای تاسوعا و عاشورا در چهارراه آزادی، به عنوان یکی از نقاط اصلی تجمع مردم برگزار میشود.
دستهرویهای عزاداری نیز هر شب از میدان امام(ره) تا چهارراه آزادی با حضور دستههای سینهزنی و زنجیرزنی برگزار خواهد شد.
برنامه ویژه بانوان شهرستان کامیاران نیز با محوریت مراسم شیرخوارگان حسینی برگزار میشود.
این ویژه برنامهها در سایر شهرهای کردستان از جمله شهرهای بیجار، دلبران، حسن آباد یاسوکند، دهگلان برگزار میشود تا عشق و ارادت کردستانی ها به امام حسین تجلی یابد.
محرم؛ فرصتی برای همدلی نسلها در کردستان
برگزاری آیینهای محرم در کردستان تنها به مراسمهای مذهبی محدود نمیشود؛ بلکه فرصتی برای حضور خانوادهها، انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل جدید و تقویت پیوندهای اجتماعی میان مردم این استان است.
حضور کودکان در مراسم شیرخوارگان، مشارکت نوجوانان در برنامههای ویژه حضرت علیاکبر(ع)، همراهی جوانان در دستههای عزاداری و حضور گسترده مردم در تجمعهای عاشورایی، نشان میدهد که فرهنگ عاشورا همچنان جایگاه ویژهای در میان مردم کردستان دارد.
این روزها، کوچهها و خیابانهای شهرهای مختلف استان با نوای یا حسین(ع)، پرچمهای عزا و حضور عزاداران، حال و هوایی متفاوت پیدا کرده و کردستان نیز همگام با دیگر نقاط کشور، به استقبال روزهای حماسه و ایثار کربلا رفته است.
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