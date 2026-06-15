توافق ایران و آمریکا، محور گفتگوی نخست وزیر قطر و گوترش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن» آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره توافق میان ایران و آمریکا و تلاشهای صورتگرفته برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کرد.
وزارت امور خارجه قطر در این باره اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی، علاوه بر بررسی راههای تقویت همکاری میان دوحه و سازمان ملل، آخرین تحولات منطقه را نیز بررسی کردند.
نخستوزیر قطر در این گفتگو بر تداوم حمایت کشورش از همه تلاشها و ابتکارهای دیپلماتیک با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقهای تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت دستیابی به راهحلهای پایدار برای مسائل و اختلافات موجود از طریق گفتگو و ابزارهای مسالمتآمیز، در چارچوب اصول حقوق بینالملل و حسن همجواری تأکید کرد.
براساس گزارش وزارت امور خارجه قطر، بن عبدالرحمن افزود که اتخاذ رویکرد مبتنی بر مذاکره میتواند افقهای تازهای برای همکاری، توسعه و شکوفایی ایجاد کرده و به تأمین منافع مشترک ملتهای منطقه و جهان کمک کند.
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