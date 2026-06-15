نخست وزیر اسبق لبنان: توافق ایران و آمریکا پیروزی تهران را تثبیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «ایمیل لحود»، رئیسجمهور اسبق لبنان، اعلام کرد توافق ایران و آمریکا به منزله تثبیت پیروزی تهران است و میتواند راه را برای حلوفصل بحرانهای لبنان باز کند.
جوزف عون رئیس جمهور لبنان نیز در واکنش به دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم، از تمامی کسانی که برای گنجاندن لبنان در تلاشهای جاری برای پایان دادن به تنش و توقف اعمال نظامی در جبهههای مختلف تلاش کردند، قدردانی کرد.
وی گفت که با اهتمام و دقت اعلام تفاهمی که امریکا و ایران به آن دست یافتند و در آن بر توقف فعالیتهای نظامی و تنش در منطقه از جمله لبنان تاکید شده است، را پیگیری کرده است.
در این راستا عون از احترام به جایگاه و ویژگیهای خاص لبنان که در این یادداشت تفاهم آمده و اعلام اینکه ثبات و امنیت لبنان بخش جدایی ناپذیر از هرگونه تلاش جدی برای تحکیم ثبات در منطقه است قدردانی کرد.
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