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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴

همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در پایان اجتماع شبانه و مراسم عزاداری ماه محرم، دعای فرج را همخوانی کردند.

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کد مطلب 6861464

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