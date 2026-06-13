https://mehrnews.com/x3cjS3 ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6859315 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6859315 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام هشت شهید صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برگزار میشود گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مزین به نام هشت شهید است برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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