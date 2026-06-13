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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲

صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد.

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کد مطلب 6859315

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