حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری صد و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اجتماع مردمی روز یکشنبه ۲۴ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری این مراسم به نام شهدای مدافع امنیت، افزود: صد و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» مزین به نام هشت شهید والامقام مدافع امنیت است که با ایثار و جانفشانی خود نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت کشور ایفا کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: این مراسم با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان برگزار می‌شود و فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت خواهد بود.

حجت‌الاسلام عبدی با بیان اینکه شهید قائد این اجتماع، شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای است، تصریح کرد: در این آیین همچنین یاد و نام شهیدان اله‌داد کریمی، اله‌مراد کریمی، علی اسدی، محمد رستمی، اکبر زارعی، رستم زارعی، محمدعلی محمدی و حشمت‌الله درکه گرامی داشته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: معرفی سیره و منش شهدای امنیت و تبیین نقش آنان در صیانت از امنیت و اقتدار کشور از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجتماع مردمی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از مردم استان دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، بار دیگر ارادت خود را به شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.