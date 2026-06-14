https://mehrnews.com/x3ckjX ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6860389 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۳ صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6860389 کپی شد مطالب مرتبط صد و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام هشت شهید صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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