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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۲

تجمع شبانه مردم ماکو با حال و هوای حضور خادمان مسجد جمکران

تجمع شبانه مردم ماکو با حال و هوای حضور خادمان مسجد جمکران

ارومیه - تجمع شبانه دوشنبه شب مردم ماکو در شب اول ماه محرم با حضور خادمان مسجد جمکران برگزار شد.

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کد مطلب 6861506

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