https://mehrnews.com/x3ckML ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6861506 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۲ تجمع شبانه مردم ماکو با حال و هوای حضور خادمان مسجد جمکران ارومیه - تجمع شبانه دوشنبه شب مردم ماکو در شب اول ماه محرم با حضور خادمان مسجد جمکران برگزار شد. دریافت 19 MB کد مطلب 6861506 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم آبپخش همراه با عزاداری محرم تجمع مردم خورموج در شب اول محرم مراسم عزاداری شب اول ماه محرم در یاسوج ایستادگی و ولایتپذیری ملت دو اصل پیروزی و نصرت الهی است قرار شبانه رشتی ها رنگ و بوی محرم گرفت برچسبها فرمانداری ماکو بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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