احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق مقررات صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس دیوان و محاسبات کشور، افزود: درخواست‌هایی از رئیس دیوان محاسبات داشتیم که یکی از این درخواست‌ها در خصوص اجرای دقیق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، چه در حوزه تامین اجتماعی و چه در صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد و صندوق‌های مختلف بازنشستگی بود که آیا در اجرای این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مُر قانون انجام شده یا خیر!؟ زیرا در این خصوص اختلاف نظرهای جدی بین تشکل‌های کارگری یا بازنشستگان و مجموعه وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: نظر صریح کمیسیون اجتماعی مجلس این است که تا الان صدور احکام طبق مقررات انجام نشده و ما همچنان پیگیر مطالبات کانون عالی بازنشستگان کشور هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این بخش دقت نظر بیشتری داشته باشد، پاسخگو باشد و سریع به این بخش جدی ورود پیدا کند تا مشکل اساسی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخصوصا در بحث افزایش سایر مزایا و اجرای سال آخر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای آنان حل شود. این جزو مطالبات جدی کمیسیون اجتماعی است که بارها آن را پیگیری کردیم، اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسید است.