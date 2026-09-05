کمیته استیناف اعتراض تراکتور را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رای شماره ۵۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۹ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدید نظر خواه به ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی بدلیل سر دادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی و پرتاب لیزر موجب توقف بازی و ورود تماشاگر به زمین مسابقه در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۳ مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.