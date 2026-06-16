به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده در تشریح روند نوسازی خطوط اتوبوسرانی تهران، به‌ویژه خطوط تندرو، گفت: اتوبوس‌هایی که به‌تازگی به تهران رسیده‌اند، پس از نصب تجهیزات و انجام اقدامات فنی لازم، در خطوط تندرو تهران به‌کارگیری خواهند شد.

وی با تأکید بر تداوم روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت افزود: ۵۱ دستگاه اتوبوس دوکابین یوتانگ پس از طی مراحل ترخیص و انتقال وارد تهران شده‌اند و به‌زودی پس از انجام اقدامات فنی و تجهیزاتی به چرخه خدمت‌رسانی افزوده خواهند شد. این اتوبوس‌ها از محل قرارداد ۲۰۰ دستگاهی منعقدشده با کشور چین تأمین شده‌اند که با احتساب این محموله، تاکنون ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین یوتانگ وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به روند توسعه ناوگان برقی گفت: در بخش ناوگان پاک نیز تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هایگر از محل قرارداد ۲۵۰۰ دستگاهی با کشور چین وارد مدار بهره‌برداری شده و در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و روند ورود این اتوبوس‌ها نیز همچون گذشته پیگیری خواهد شد.

علیزاده تأکید کرد: اتوبوس‌های دوکابین یوتانگ پس از نصب تجهیزات مورد نیاز، انجام بازدیدها و تست‌های فنی، در خطوط تندرو (BRT) به‌کارگیری خواهند شد تا شهروندان از خدمات ناوگان جدید، ایمن و استاندارد بهره‌مند شوند. فرسودگی ناوگان خطوط تندرو از گلایه‌های مسافران و شهروندان تهرانی بود که به حمدالله از سال گذشته روند نوسازی آن‌ها با سرعت خوبی آغاز شده است و تا رسیدن به جایگاه مطلوب با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه تولیدات داخلی نیز تلاش می‌کنیم تمامی تعهدات قراردادی تا پایان شهریورماه سال جاری نهایی شده و ناوگان جدید هرچه سریع‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد. تمامی ظرفیت‌ها برای نوسازی ناوگان در سریع‌ترین زمان ممکن به کار گرفته خواهد شد.