۲۰ هکتار از اراضی زیدر میامی به آبیاری تحت فشار مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه سیستم نوین آبیاری تحت فشار با حضور فرماندار میامی به مناسبت هفته جهاد این اقدام را راهی موثر برای استفاده بهینه آب در اراضی کشاورزی خواند و افزود: ارتقا راندمان آبیاری و توزیع یکنواخت آب در سطح اراضی دیگر مزایای این طرح است.

وی با تاکید به اینکه ‌۲۰ هکتار اراضی زیدر میامی زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت، ادامه داد: منبع تامین آب این زمین ها از چاه است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به اینکه در این زمین ها بر طبق الگوی کشت گندم، جو و چغندر قند تولید خواهد شد، توضیح داد: استفاده از این سیستم در واقع مدیریت بهره برداری از منابع زیر زمینی است.

حسینی هزینه انجام گرفته طرح را ۳۶ هزار میلیون ریال برشمرد و یادآور شد: از این میزان ۳۱ هزار میلیون ریال سهم حمایت های دولتی و پنج هزار میلیون ریال سهم آورده شخصی است.

وی اظهار کرد: کاهش هزینه های کارگری، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش رشد علف های هرز و کاهش چشمگیر مصرف سم و کود از جمله مزایایی که باعث اقبال بهره برداران به سمت راه اندازی سیستم نوین آبیاری شده است.