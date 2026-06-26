سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی استان، توسعه روش‌های نوین آبیاری به یکی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی تبدیل شده است.

وی افزود: در همین راستا، سیاست این سازمان حرکت به سمت استفاده گسترده از سامانه آبیاری نوار تیپ و جایگزینی تدریجی روش‌های سنتی و برخی شیوه‌های مرسوم آبیاری در کشت‌های متراکم و ردیفی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه آبیاری نوار تیپ موجب توزیع یکنواخت آب در مزرعه می‌شود، تصریح کرد: این روش از هدررفت آب ناشی از تبخیر و رواناب جلوگیری کرده و تأثیر عواملی مانند وزش باد یا ناهمواری زمین را بر کیفیت آبیاری به حداقل می‌رساند.

کریمی ادامه داد: کاهش رشد علف‌های هرز، سهولت در کنترل آفات و بیماری‌ها و افزایش کارایی مصرف آب از مهم‌ترین مزایای این سامانه به شمار می‌رود و شرایط مطلوب‌تری را برای جذب آب و مواد غذایی توسط ریشه گیاه فراهم می‌کند.

وی با اشاره به کاهش هزینه‌های تولید در این روش گفت: در سامانه‌های اتوماتیک، هزینه‌های نیروی کار به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و حتی در شرایط غیراتوماتیک نیز هزینه‌ها نسبت به روش‌های غرقابی کمتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آبیاری نوار تیپ در کشت‌های متراکم و ردیفی از جمله سبزیجات، صیفی‌جات، ذرت، گندم، محصولات علوفه‌ای، هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی، توت‌فرنگی، آفتابگردان و چغندرقند کاربرد گسترده‌ای دارد و در گلخانه‌ها نیز قابل استفاده است.

کریمی افزود: استفاده از این سامانه ضمن افزایش سطح مفید کشت و تراکم بوته‌ها، امکان تزریق یکنواخت کودهای محلول، تردد آسان ماشین‌آلات کشاورزی و کاهش خسارت‌های ناشی از خیس شدن شاخ و برگ گیاهان را فراهم می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده همزمان از روش نشاکاری و آبیاری نوار تیپ گفت: این دو روش در کنار یکدیگر نقش مهمی در کنترل علف‌های هرز، جلوگیری از اتلاف آب و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی دارند و می‌توانند به مقابله با آثار خشکسالی در استان کمک کنند.