لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دما طی امشب بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: کماکان خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر شامگاه امروز خنک‌ترین ایستگاه استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امینی، آسمان استان تا پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد ازظهر وزش باد به نسبت شدید تا شدید پدیده غالب خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد در مناطق شمالی و شرقی استان اصفهان گاهی با خیزش گردوخاک محلی همراه است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: فردا سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه در ساعات عصر و شب وزش باد شدید و توفان گردوخاک در نواحی شرقی استان پیش‌بینی می‌شود که نفوذ ریزگردها از این نواحی به مرکز استان سبب کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا خواهد شد.