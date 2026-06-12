امام جمعه سرپل ذهاب: حمایت از مقاومت دفاع از امنیت و منافع ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، بر ضرورت ترویج فرهنگ عاشورا و آشنایی نسل جوان با معارف نهضت حسینی تأکید کرد و اظهار داشت: محبت و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) زمینهساز کسب رضایت الهی است و بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص)، خداوند دوستدار کسانی است که امام حسین (ع) را دوست داشته باشند.
وی با بیان اینکه قیام عاشورا جلوه کامل توحید عملی است، افزود: توحید تنها یک مفهوم ذهنی و فلسفی نیست، بلکه به معنای حاکمیت ارزشها و قوانین الهی در جامعه است و نهضت امام حسین (ع) نیز برای احیای همین حقیقت شکل گرفت.
امام جمعه سرپلذهاب تصریح کرد: حماسه عاشورا به انسان میآموزد که در برابر ظلم، استکبار و طاغوت نباید تسلیم شد و باید با شجاعت و آگاهی در مسیر حق ایستادگی کرد. شعار «هیهات منا الذله» امروز نیز راهنمای ملتهای آزاده جهان در مقابله با ظلم و ستم است.
وی خاطرنشان کرد: برپایی مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و برافراشته شدن پرچم حسینی، در واقع ترویج فرهنگ توحید، عدالتخواهی و مبارزه با استکبار است و همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی باید در ترویج این فرهنگ نقشآفرین باشند.
جبهه مقاومت عمق راهبردی جمهوری اسلامی است
ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: حمایت از محور مقاومت سیاستی ثابت و راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بوده و امروز نیز دفاع از مقاومت، دفاع از امنیت و منافع ملی کشور محسوب میشود.
وی افزود: دشمنان تلاش دارند با تضعیف جبهه مقاومت، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند، اما ملت ایران به خوبی دریافته است که امنیت کشور با امنیت محور مقاومت پیوند خورده و حمایت از لبنان، فلسطین و سایر بخشهای مقاومت در حقیقت حمایت از ایران است.
امام جمعه سرپلذهاب با اشاره به پاسخهای محور مقاومت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: دشمن درصدد تحمیل معادلهای بود که خود دست به تجاوز بزند اما طرف مقابل حق پاسخگویی نداشته باشد، اما جمهوری اسلامی این معادله را برهم زد و نشان داد در برابر هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع خواهد داد.
وی ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی و حامیان آن درگیر یک جنگ فرسایشی شدهاند که دستاوردی برای آنان نداشته و در مقابل، اقتدار و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته نمایان شده است.
اقتدار ملی با حضور مردم و وحدت تقویت میشود
ساداتی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: سرنگونی تجهیزات پیشرفته دشمن توسط سامانهها و تجهیزات بومی نشاندهنده اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است و دشمن به خوبی دریافته که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ جدی مواجه خواهد شد.
وی حضور مستمر مردم در صحنه را از عوامل اصلی ناکامی دشمن دانست و افزود: اتحاد، بصیرت و ایستادگی مردم در کنار توانمندی نیروهای مسلح، شکستهای راهبردی متعددی را به دشمن تحمیل کرده است.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین با اشاره به آغاز ماه محرم، از هیئتهای مذهبی خواست با شور و شعور حسینی، برنامههای عزاداری را برگزار کنند و گفت: انتظار میرود امسال نیز سرپلذهاب همچون سالهای گذشته در برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیشگام باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته جهاد کشاورزی، بر ضرورت توجه به الگوی کشت، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از کشاورزان تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای بخش کشاورزی شهرستان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ساداتی همچنین با اشاره به افزایش تولیدات کشاورزی در سال زراعی جاری، از کشاورزان خواست نسبت به پرداخت زکات اهتمام داشته باشند و افزود: زکات از واجبات الهی و عامل برکت در تولید و زندگی است.
وی با انتقاد از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی، اظهار کرد: این اقدام علاوه بر هدررفت سرمایه و نعمت الهی، موجب آلودگی محیط زیست و آسیب به زمینهای کشاورزی میشود و باید از آن جلوگیری شود.
امام جمعه سرپلذهاب در پایان بر لزوم تأمین برق سامانه گرمسیری و تقویت زیرساختهای کشاورزی منطقه تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی مناسب و حمایت مسئولان، میتوان از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید و رونق اقتصادی شهرستان بهرهبرداری کرد.
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