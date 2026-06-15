به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی شامگاه دوشنبه اظهار داشت: موضوع مقاومت در منطقه، به لطف الهی، ریشه در ابتدای انقلاب اسلامی دارد؛ از همان زمانی که حضرت امام (ره) فرمان تشکیل هستههای مقاومت در سرتاسر عالم را صادر کردند. پس از ایشان نیز، امام شهید ما با صلابت، این خط را دنبال کردند و این هستهها به تدریج به جریانات مقاومت تبدیل شدند. این جریانات با هم پیوند خوردند و «محور مقاومت» را شکل دادند؛ موضوعی که از همان زمان تاکنون، به شدت امریکا، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را نگران کرده است.
فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: امروز آمریکا به خوبی میداند –و رژیم صهیونیستی حتی بهتر از آمریکا درک میکند– که آن جریانی که در سختترین شرایط مقابل آنها ایستاده و مبارزه میکند و از میدان خارج نمیشود، همین «مقاومت» است. این دوره، خود اثباتکننده این حقیقت بود؛ از طوفانالاقصی تا به امروز، هر چه فشار آوردند، بیسابقهترین فشارها را اعمال کردند، بیشترین تخریبها را انجام دادند و هولناکترین جنایات را در فلسطین و لبنان عزیز مرتکب شدند، اما شما یک گروه از جریانات مقاومت را نمیبینید که از میدان خارج شده باشد. این ایستادگی، به شدت دشمنان را ترسانده است.
سردار قاآنی ادامه داد: آنها برای مقاومت برنامه داشتند و فکر میکردند این جنگ، فرصتی است تا با مقاومت درگیر شوند اما خبر نداشتند که از مدتها قبل که این برادرانِ مقاومِ ما احساس خطر میکردند، وقتی کنار هم جمع میشدند، حتی بدون حضور ما همگی بر این باور بودند و میگفتند: «در نبرد با آمریکا ما باید پیشقدم باشیم و نگذاریم جمهوری اسلامی دچار مشکل شود.» این تصمیمِ خودِ آنها بود، بدون اینکه کسی حتی یک کلمه از آنها خواسته باشد.
وی اجزای جبهه مقاومت را پیشقدم مبارزه در جنگ تحمیلی دانست و گفت:انصافا کل محور مقاومت در جنگ اخیر قدرتمندانه درخشید.
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