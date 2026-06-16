به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست «کمیته ارتباطات ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب» که امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد، آغاز ماه محرم را تسلیت گفت و یاد و خاطره شهدای گرانقدر و رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت.



هاشمی در آغاز سخنان خود با تأکید بر اهمیت رویداد پیش‌رو گفت: امروز برای برنامه‌ریزی یکی از بزرگترین رویدادهای معاصر در کشور گرد هم آمده‌ایم؛ مراسم تشییع رهبر شهید که با همت همه عزیزان، در شأن این شهید والامقام برگزار خواهد شد.

ارتباطات؛ ستون فقرات مدیریت مراسم تشییع

وی با تأکید بر اینکه نقش ارتباطات در این مراسم فراتر از یک وظیفه معمول است، افزود: بحث ارتباطات در این مراسم باشکوه، دیگر یک نقش اطلاع‌رسانی صرف نیست؛ بلکه مدیریت این مراسم پیچیده، وابستگی تام به زیرساخت‌های ارتباطی دارد. آسایش و آرامش مردم و همچنین به اشتراک‌گذاری روایت‌ها و حکایت‌های این حماسه ملی، مستقیماً به کیفیت ارتباطات وابسته است.

وزیر ارتباطات با اشاره به تمایز این مراسم با تجربه‌های پیشین از جمله اربعین، گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی جمعیت در سه استان، حفظ پایداری ارتباطات در این شرایط، اهتمام و توجه ویژه همه ما را می‌طلبد.

مأموریت ویژه به معاونان برای رصد ارتباطی استان‌ها

هاشمی در ادامه اعلام کرد که برای نظارت دقیق بر شرایط استان‌های کلیدی، مأموریت‌های مشخصی را به معاونان خود ابلاغ کرده است. در استان تهران جناب آقای مهندس فتاحی مسئولیت هماهنگی و پیگیری روزانه برنامه‌ها را بر عهده دارند تا نیازهای احتمالی در اسرع وقت تأمین شود. در استان خراسان رضوی و مشهد مقدس آقایان حکمی و خوراکیان مأمور شدند تا وضعیت ارتباطی شهر مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) را از نزدیک رصد و تمامی نیازهای ارتباطی را تأمین کنند. در استان قم حاج‌آقا امیدی مسئولیت پیگیری مسائل ارتباطی این استان را بر عهده گرفتند.

وزیر ارتباطات افزود که خود شخصاً به‌صورت روزانه پیگیر گزارش‌های این معاونان خواهد بود تا تمامی موارد با دقت رعایت شود.

زیرساخت‌های دائمی و تعامل با صداوسیما

هاشمی در خصوص تعامل با سازمان صداوسیما تصریح کرد: آقای جعفرپور به عنوان محور کار، نقش ویژه‌ای در برطرف کردن نیازهای سازمان صداوسیما با اولویت خاص خواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به نکته مطرح شده توسط آقای معتمدیان در مورد مصلای تهران، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار برای مصلای تهران که در طول سال نیز کارایی داشته باشد، در دستور کار قرار می‌گیرد. اگرچه ممکن است در چند روز آینده میسر نباشد، اما باید برای مسیر آینده برنامه‌ریزی شود.

مدیریت ترافیک بین‌الملل و لایه دسترسی

وزیر ارتباطات با اشاره به حجم بالای داده پیش‌بینی شده برای شبکه داخلی و بین‌الملل گفت: پیش‌بینی ما حضور حدود ۱۵ میلیون نفر در تهران و جمعیت چند میلیونی در قم و خراسان رضوی است. از آنجا که مهمانان خارجی علاقه‌مند به اشتراک‌گذاری تصاویر با جهانیان هستند، دکتر اکبری رییس شرکت ارتباطات زیرساخت باید در لایه دسترسی و ترافیک بین‌الملل، هماهنگی‌های لازم را با حوزه‌های امنیتی انجام دهد تا این ترافیک به‌صورت روان مدیریت شود.

آمادگی مراکز داده و اپراتورهای شبکه

هاشمی در حوزه مراکز داده به اپراتورها (همراه اول، ایرانسل، رایتل و شرکت مخابرات ایران) دستور داد: با توجه به گرمای هوا و پیش‌بینی احتمال قطعی برق، مراکز داده باید به صورت ویژه بررسی شوند. تأمین سوخت و پیش‌بینی‌های فنی برای تداوم سرویس‌دهی، به‌ویژه در بخش خدمات پرداخت، الزامی است و نباید هیچ وقفه‌ای در خدمات ایجاد شود.

امنیت سایبری و هشدارهای عمومی

وزیر ارتباطات در حوزه امنیت سایبری تأکید کرد: با توجه به احتمال حملات سایبری، آقای دکتر شیخی و مهندس فتاحی باید این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری کنند تا خدمات کشور با خللی مواجه نشود.

وی همچنین به اهمیت پیامک‌های اطلاع‌رسانی و هشدار اشاره کرد و افزود: این موضوع حائز اهمیت است؛ لذا اگر نیاز به برگزاری مانوری پیش از مراسم وجود دارد، حتماً انجام شود تا در زمان برگزاری، با مسئله‌ای مواجه نباشیم.

هاشمی درباره مسیرهای مراسم تشییع خاطرنشان کرد: مسیرها نهایی شده‌اند و اپراتورها باید با جانمایی سایت‌های پرتابل (سیار)، خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهند. یقین دارم با هم‌افزایی تمام دستگاه‌ها و قوای کشور، این مراسم که یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ معاصر کشور خواهد بود، در بالاترین سطح برگزار می‌شود.