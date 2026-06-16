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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

وزیر کار: ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به صنعت ساختمان‌سازی است

وزیر کار: ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به صنعت ساختمان‌سازی است

وزیر کار با بیان اینکه ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمان‌سازی است، گفت: هدف از مشارکت وزارت کار با سازمان نظام مهندسی کشور پیشگیری از بروز حوادث شغلی در این صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی همراه با رونمایی از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن ذغال سنگ زیرزمینی کشور و امضای تفاهم‌نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور برگزار ‌شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم، گفت: قرار است در مدت یک ماه آینده به طور آزمایشی سامانه جامع در نظام مهندسی در ۶ استان بهم متصل شوند و تا ۳ ماه آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

وی عنوان کرد: این یک الگو مشارکت بین بخش خصوصی با دولت یا انجمن‌های تخصصی با دولت بوده برای کاهش حوادث یکی از آسیب‌پذیرترین صنعت کشور یعنی ساخت و ساز است.

وزیر کار با اشاره به ۳۸ درصد حوادث کار کشور که مربوط به صنعت ساختمان کشور است، افزود: درصد فوت شدگان حوادث ناشی از کار در ساختمان‌سازی زمینه این همکاری بوده است زیرا فرسودگی شغلی در بین کارگران در این صنعت بیشتر از سایر بخش‌های کار و کارگری است.

این مقام عالی وزارت با تأکید بر استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در حوزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار ساختمان‌سازی، ادامه داد: ما در این مشارکت می‌توانیم به وظایف خود با کیفیت بهتر عمل کنیم و مهندسان نظام مهندسی، مشاوران بخش خصوصی و وزارت کار خواهند بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تجمیع اطلاعات بخش خصوصی و دولتی می‌تواند ما را در موفقیت سیاست‌های پیشگیری از حوادث کمک‌رسان باشد.

میدری درباره پیشنهاد نظام مهندسی کشور به عنوان عضوی از شورای عالی حفاظت فنی بدون حق رای، گفت: این موضوع بررسی خواهد شد و این مسئله با شعار و آرمان وزارت کار در حوزه سه‌جانبه‌گرایی انطباق کامل دارد.

کد مطلب 6861696
فاطمه امیر احمدی

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