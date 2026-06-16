به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی همراه با رونمایی از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن ذغال سنگ زیرزمینی کشور و امضای تفاهمنامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور برگزار شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم، گفت: قرار است در مدت یک ماه آینده به طور آزمایشی سامانه جامع در نظام مهندسی در ۶ استان بهم متصل شوند و تا ۳ ماه آینده در سراسر کشور اجرایی میشود.
وی عنوان کرد: این یک الگو مشارکت بین بخش خصوصی با دولت یا انجمنهای تخصصی با دولت بوده برای کاهش حوادث یکی از آسیبپذیرترین صنعت کشور یعنی ساخت و ساز است.
وزیر کار با اشاره به ۳۸ درصد حوادث کار کشور که مربوط به صنعت ساختمان کشور است، افزود: درصد فوت شدگان حوادث ناشی از کار در ساختمانسازی زمینه این همکاری بوده است زیرا فرسودگی شغلی در بین کارگران در این صنعت بیشتر از سایر بخشهای کار و کارگری است.
این مقام عالی وزارت با تأکید بر استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در حوزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار ساختمانسازی، ادامه داد: ما در این مشارکت میتوانیم به وظایف خود با کیفیت بهتر عمل کنیم و مهندسان نظام مهندسی، مشاوران بخش خصوصی و وزارت کار خواهند بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تجمیع اطلاعات بخش خصوصی و دولتی میتواند ما را در موفقیت سیاستهای پیشگیری از حوادث کمکرسان باشد.
میدری درباره پیشنهاد نظام مهندسی کشور به عنوان عضوی از شورای عالی حفاظت فنی بدون حق رای، گفت: این موضوع بررسی خواهد شد و این مسئله با شعار و آرمان وزارت کار در حوزه سهجانبهگرایی انطباق کامل دارد.
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