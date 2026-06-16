نمایش جدید تالار سایه معرفی شد؛ تماشای «تابوت عهد» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «تابوت عهد» به نویسندگی نیبل لبیوت و ترجمه سید حسین رسولی عنوان یکی از نمایش های جدید تئاتر شهر است که از روز سه شنبه نهم تیر ۱۴۰۵ به کارگردانی مجتبی جَدّی در تالار سایه این مجموعه اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

طبق توضیحات ارائه شده از سوی گروه اجرایی، داستان نمایش «تابوت عهد» که با بازی صادق برقعی و نازنین حشم دار روی صحنه می‌رود، روایت زن و مردی است که در یک صبح «طولانی» و «تاریک» با خود و با یکدیگر مواجه می شوند.

مجتبی جدی از جمله هنرمندانی است که طی سال های اخیر نمایش هایی چون «شکستن امواج - ۱۴۰۴» را در مجموعه تئاتر لبخند، «امان - ۱۴۰۳» در عمارت «هما» و تماشاخانه «هامون»، «وقتی آن قدری که باید هم دیگر را زجر داده ایم - ۱۴۰۲» در تماشاخانه انتظامی، «سوقصدهایی به زندگی آن زن - ۱۴۰۲» در عمارت دارالفنون کاشان، «تجربه های اخیر - ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱» در تماشاخانه مهر کاشان و تماشاخانه انتظامی، «چشم های بسته از خواب - ۱۳۹۹» در عمارت روبرو، «این نوبت از کسان - ۱۳۹۹» در فرهنگسرای مهر کاشان، «ادیپ افغانی - ۱۳۹۹» در تالار اصلی مرکز تئاتر مولوی و تعدادی دیگر از آثار نمایشی را در مقام کارگردان روی صحنه برده است.

وی که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس تهران به پایان رسانده طی سال های گذشته به عنوان دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و معاون اجرایی مرکز تئاتر مولوی نیز مشغول به فعالیت بوده است.

طی روزهای پیش رو مرحله پیش فروش بلیت نمایش «تابوت عهد» در سامانه های گیشه تئاتر و تیوال آغاز می شود.