«اسب نورد» ۸ تیر به تالار قشقایی می رسد؛ تاریخ آغاز پیش فروش بلیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «اسب نَورد» عنوان یکی از نمایش های جدید تئاتر شهر است که از هشتم تیر سال جاری به نویسندگی مهدی کوشکی، کارگردانی هستی حسینی و تهیه کنندگی مصطفی کوشکی در تالار قشقایی این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی بازیگران، مصطفی کوشکی طراح نور، هستی حسینی طراح لباس، سعید مومنی طراح ویدئو، مهدی طالقانی طراح گرافیک، حمیدرضا حسینی طراح صدا و موسیقی، پویا انصاری مدیر پروژه، بهروز داوری ساخت تیزر، محیا مهدی زاده عضو گروه کارگردانی، رضا عمویی عضو گروه صحنه نیز عوامل اجرایی این پروژه نمایشی را تشکیل می دهند که توسط گروه «تئاتر مستقل تهران» تولید شده است.

«عشق لرزه – ۱۳۹۲» در تماشاخانه باران ، «باد شیشه را می لرزاند – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵» در مجموعه تئاتر مستقل تهران، «رومئو و ژولیت – ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸» در مجموعه تئاتر مستقل تهران، «وقتی کبوترها ناپدید می شوند ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸» در مجموعه تئاتر مستقل تهران و تعدادی دیگر از نمایش ها، از جمله آثاری بودند که هستی حسینی تاکنون در آنها به عنوان کارگردان حضور داشته است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی از روز دوشنبه هشتم تیر ساعت ۱۹:۳۰ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز خواهد کرد و علاقه مندان برای پیش خرید بلیت این اثر نمایشی می توانند از روز سی ام خرداد به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.