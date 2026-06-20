هیچ تیم بدهکاری حق حضور در لیگ را ندارد/آغاز مسابقات از مهرماه

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان برگزاری شروع رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: در جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ قرار بر این شد که مسابقات لیگ برتر را در فصل جاری از مهرماه آغاز کنیم. هنوز در مورد تعداد تیم‌های شرکت کننده تصمیم نهایی را نگرفتیم. قرار بر این شد که ما یک زمان را مشخص کنیم و تیم‌ها در آن تاریخ معین آمادگی خود را برای حضور در لیگ مشخص کنند و ورودی خود را پرداخت کنند.

وی گفت: برای اعلام آمادگی تیم‌ها جهت حضور در مسابقات لیگ یک تاریخ مشخص می‌کنیم که البته تاریخ آن زیاد دور نخواهد بود. باید هر چه زودتر تکلیف تیم‌هایی که قصد حضور در مسابقات لیگ را دارند مشخص کنیم تا اردوی آماده‌سازی تیم‌ها جهت حضور در مسابقات لیگ از مردادماه آغاز شود. لیگ دسته یک و بانوان چنین شرایطی دارد. با توجه به اینکه ما چهار تیم از لیگ دسته یک داریم که به دلیل شرایط جنگی مسابقات آنها برگزار نشد بنابراین تکلیف تیم‌های صعودکننده به لیگ برتر مشخص نشده و برای آنها هم ضوابطی در نظر گرفته‌ایم.

رئیس سازمان لیگ والیبال در ادامه با اشاره به ضوابط جدید حضور تیم‌ها در لیگ دسته یک اظهار کرد: بر اساس مقررات تدوین‌شده، تیم‌های تازه‌وارد در سال نخست حضور خود حق خرید و فروش یا واگذاری امتیاز تیم را نخواهند داشت. همچنین این تیم‌ها برای شرکت در مسابقات موظف‌اند به منظور تضمین انجام تعهدات مالی و اجرایی خود، چک تضمین مورد تأیید سازمان لیگ ارائه کنند.

وی در مورد تسویه بدهی‌های تیم‌های حاضر در لیگ و همچنین بازگشت سایپا به مسابقات عنوان کرد: متأسفانه سال گذشته به دلیل بدهی‌های انباشته شده سایپا این تیم از رقابت‌های لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد. اما واقعیت این است که این موضوع به ما ارتباطی ندارد و تیم‌های بدهکار موظف هستند در وهله اول بدهی‌های خود را پرداخت کنند و پس از آن امتیاز یک تیم دیگر را خریداری کنند و پس از آن شرایط حضور در لیگ را خواهند داشت. این موضوع در دو بخش آقایان و بانوان صدق می‌کند. سایپا از تیم‌های ریشه‌دار والیبال ایران است و قطعا در شرایطی که بدهی‌ها خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشد و امتیاز تیم دیگری را هم خریداری کرده باشد از حضور این تیم در لیگ استقبال خواهیم کرد.

قوچان نژاد تأکید کرد: امسال همه تیم‌هایی که برای حضور در لیگ والیبال اعلام آمادگی کردند، در صورتی که بدهی داشته باشند باید تسویه حساب کنند در غیر این صورت از حضور آنها در لیگ ممانعت می‌شود. این موضوع در سال جاری با جدیت پیگیری می‌شود و با هیچ تیمی مماشات نخواهیم کرد. در مورد لیگ بانوان شرایط به همین صورت است، البته ما تلاشمان بر این است که به بانوان توجه بیشتری داشته باشیم تا تیم‌ها برای سرمایه‌گذاری ترغیب شوند این موضوع به رشد والیبال بانوان کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

وی درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ ملت‌ها اظهار کرد: تیم ملی امسال به دلیل شرایط خاص کشور، روند آماده‌سازی متفاوتی را پشت سر گذاشت و برخلاف بسیاری از تیم‌های حاضر در مسابقات، فرصت برگزاری دیدارهای تدارکاتی را نداشت. این موضوع به طور طبیعی بر عملکرد تیم در هفته نخست تأثیرگذار بود. بنابراین مسابقات هفته اول تا حدی نقش بازی‌های تدارکاتی را برای ما ایفا کرد. امیدواریم با گذشت زمان و افزایش هماهنگی بازیکنان، شرایط در هفته‌های آینده به سود تیم ملی پیش برود و نتایج بهتری رقم بخورد.