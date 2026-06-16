محمدرضا تندروان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال گفت: قبل از اینکه در مورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال صحبت کنیم، باید شرایطی را که تیم ملی برای حضور در این مسابقات داشت هم در نظر بگیریم. اگر دو ماه پیش در مورد تیم ملی والیبال صحبت می‌کردیم، مطمئناً هیچ انتقادی به نتایج وارد نبود، چرا که ما در شرایط جنگی بودیم.

وی گفت: در شرایط جنگی، وضعیت تیم بسیار عجیب و غریب بود، تمرینات دیر شروع شد و اعزام در اولویت نبود، لیگ برتر نیمه‌کاره ماند. اما با شروع مسابقات، وقتی بازیکنان وارد زمین شدند، همه مشکلاتی که تیم برای آمادگی داشت نادیده گرفته شد. در صورتی که ما باید همه شرایط را با هم ببینیم تا قضاوت درستی داشته باشیم. طبیعی است با توجه به شرایطی که تیم داشته، نوسان در بازی‌ها هم طبیعی باشد. ضمن اینکه تیم ملی برخلاف دیگر تیم‌ها، بازی تدارکاتی زیادی هم نداشت.

مربی والیبال عنوان کرد: تیم ملی قبل از لیگ ملت‌های والیبال تنها یک بازی تدارکاتی مقابل برزیل داشت. در آن بازی تلاش بر این بود که چون اولین بازی ما با برزیل بود، ترکیب اصلی تیم مقابل برزیل در بازی تدارکاتی لو نرود؛ به همین خاطر آن بازی عملاً یک تمرین مشترک بود. در واقع تیم بدون بازی تدارکاتی به لیگ ملت‌ها اعزام شد.

تندروان ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که چند بازیکن ما برای نخستین بار حضور در لیگ ملت‌های والیبال را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر، تیم آرژانتین با وجود در اختیار داشتن بازیکنان باتجربه‌تر، در هر چهار مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها شکست خورد. لیگ ملت‌ها برای همه تیم‌ها چنین شرایطی دارد و فراز و نشیب در عملکرد تیم‌ها طبیعی است.

وی افزود: تیم ما علاوه بر ضعف‌هایی که دارد و سرمربی تیم هم به آن اذعان کرده است، در شرایطی قرار دارد که انتقاد و هجمه به آن کار درستی نیست. اگر نتایج هفته نخست در مسابقات قهرمانی آسیا یا حتی در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال رقم می‌خورد، انتقاد به تیم وارد بود، اما در شرایط فعلی و با توجه به مسیری که تیم ملی برای حضور در این مسابقات پشت سر گذاشته است، به نظر من اصلاً صلاح نیست که از این تیم انتقاد شود.

تندروان در مورد نقاط قوت و ضعف تیم ملی در هفته اول گفت: به نظر من رشد تیم بیشتر در بخش حملات سرعتی بود. در بازی اول عملکرد خوبی در این بخش نداشتیم و در بازی دوم حتی ضعیف‌تر ظاهر شدیم، اما از بازی سوم و چهارم شرایط بهتر شد و در حملات سرعتی پیشرفت قابل توجهی داشتیم. با این حال، تحلیل بازی فقط به آمار حمله محدود نمی‌شود و باید عوامل دیگری را هم در نظر گرفت. برای مثال در دیدار برابر برزیل باید کیفیت دریافت تیم و همچنین فشار سرویس‌های حریف را بررسی کنیم تا بتوانیم درباره درصد موفقیت حملات قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم. در مسابقه با بلژیک شرایط متفاوت بود؛ بخش زیادی از سرویس‌های حریف را با کیفیت مناسب دریافت کردیم و در بسیاری از صحنه‌ها توپ خوب به پاسور رسید. به اعتقاد من اگر در حمله عملکرد بهتری داشتیم، یکی از دلایل اصلی آن بهبود نسبی دریافت تیم بود.

وی گفت: حضور حق‌پرست و عملکرد خوب حضرت‌پور کمک کرد تا تیم در دریافت با مشکلات کمتری مواجه شود و در نتیجه شرایط بهتری برای طراحی حملات داشته باشد. حق‌پرست در دیدار مقابل بلژیک ۲۰ امتیاز کسب کرد، اما اگر بخواهیم عملکرد حمله را تحلیل کنیم، نباید فقط به آمار یک بازیکن نگاه کنیم. باید راندمان کلی حمله تیم و عملکرد همه بازیکنان را در نظر بگیریم.

تندروان در واکنش به انتقادها به تیم ملی خاطرنشان کرد:تیم ملی از ۴ بازی در سه مسابقه شکست خورده و شاید بهترین جمله این باشد که بگوییم تیم ملی عقب‌گرد نداشته، اما هنوز هم فرصت کافی برای جلو رفتن پیدا نکرده است. شاید بهتر باشد به جای استفاده از عبارت «روند رو به رشد»، بگوییم تیم ملی تا اینجای کار عقب نرفته است. دلیل این موضوع هم این است که در حال حاضر بیشتر از هر چیز نوسان در عملکرد تیم دیده می‌شود.

وی گفت: سال گذشته هم در هفته نخست لیگ ملت‌ها سه مسابقه را واگذار کردیم، اما روند رو به رشد تیم کاملاً مشخص بود؛ چون در بازی چهارم به پیروزی رسیدیم و نشانه‌های پیشرفت در عملکرد تیم دیده می‌شد. اما امسال شرایط متفاوت است. مقابل آرژانتین بازی قابل قبولی انجام می‌دهیم، برابر بلغارستان عملکرد خوبی نداریم و در دیدار با بلژیک هم در دو ست اول و دوم افت محسوسی داریم، اما ست سوم و چهارم خیلی خوب بازی می‌کنیم ولی در ست پنجم دوباره اشتباهات تأثیرگذار مرتکب می‌شویم. به همین دلیل فکر می‌کنم در حال حاضر بیشتر از آنکه شاهد پیشرفت یا پسرفت باشیم، با نوسان در عملکرد تیم روبه‌رو هستیم.

تندروان در مورد هفته دوم و حریفان ایران گفت: به نظر من هنوز نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت تا زمانی که ترکیب تیم‌ها مشخص شود. حریفان ما روی کاغذ تیم‌های قدرتمندی هستند، اما باید دید هر تیم با چه ترکیبی به میدان می‌آید. برای مثال فرانسه در هفته نخست چند بازیکن اصلی خود را همراه نداشت و باید دید برای هفته دوم چه تصمیمی می‌گیرد. کوبا نیز تعدادی از مهره‌های تأثیرگذار خود را در اختیار نداشت و مشخص نیست در ادامه رقابت‌ها با چه ترکیبی بازی خواهد کرد. ژاپن هم شرایط مشابهی دارد. این تیم با ترکیب اصلی در هفته نخست حاضر شده و باید دید برای ادامه مسابقات چه استراتژی‌ای در پیش می‌گیرد.

مربی تیم والیبال خاطرنشان کرد: برخی تیم‌ها ممکن است در هفته دوم با تمام توان بازی کنند و برای هفته سوم به بازیکنان خود استراحت بدهند و برخی دیگر برنامه متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل فعلاً نمی‌توان با قطعیت گفت هفته دوم برای ایران آسان خواهد بود یا سخت. به نظر من هفته دوم هم می‌تواند فرصت خوبی برای کسب چند پیروزی باشد و هم ممکن است شرایط بسیار دشواری برای تیم ملی رقم بخورد. همه چیز به ترکیب تیم‌ها و روند مسابقات بستگی دارد. امیدوارم هر اتفاقی که رخ می‌دهد به سود تیم ملی باشد و بازیکنان بتوانند عملکرد خوبی ارائه دهند، چرا که موفقیت تیم ملی والیبال همیشه حال و هوای مثبتی به جامعه و مردم می‌دهد و امیدوارم این بار هم شاهد چنین شرایطی باشیم.