به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان ایران رقابتهای جام والیبال زنان آسیا را با کسب عنوان هفتمی به پایان رساند. پیش از این، کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که حضور تیم ملی والیبال بانوان در فهرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا، منوط به ارائه عملکردی قابل قبول در مسابقات جام والیبال زنان آسیا است. در واقع، رویکرد کمیته ملی المپیک نسبت به اعزام این تیم محتاطانه بود و حضور بانوان والیبالیست در بازیهای آسیایی به کسب نتایج امیدوارکننده در این رقابتها گره خورده بود.
با این حال، شاگردان «لی» نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه هفتم به کار خود پایان دادند.
بر همین اساس، مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، با اشاره به اینکه نتایج تیم ملی والیبال بانوان در جام والیبال زنان آسیا قابل قبول نبوده است، اعلام کرد این تیم در فهرست اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا قرار نخواهد گرفت.
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