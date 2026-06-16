به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته نخست مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال در گروه مردان تیم برزیل با چهار برد و یازده امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های ژاپن و آمریکا رتبه‌های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص دادند. تیم والیبال بلغارستان هم با کسب بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت و تیم ملی والیبال ایران هم با کسب یک پیروزی و چهار امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.

در پایان هفته اول الکساندر نیکولوف از بلغارستان با کسب ۹۶ امتیاز، با نمایشی خیره‌کننده، صدر جدول امتیازآورترین بازیکنان مسابقات را به تسخیر خود درآورد. علی حاجی‌پور در این داده آماری با کسب ۶۱ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.

نیکولوف ۲۲ ساله در تنها چهار مسابقه، ۹۶ امتیاز کسب کرد تا با اختلاف، عنوان ماشین امتیازگیری هفته اول را از آن خود کند. این ستاره بلغار ۸۶ امتیاز را از حملات سهمگین، ۵ امتیاز را از دفاع‌های موفق روی تور و ۴ امتیاز دیگر را از سرویس‌های مستقیم به دست آورد؛ آماری که نشان می‌دهد او در تمامی فازهای بازی یک تهدید جدی برای حریفان بوده است.