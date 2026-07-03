قهرمانی: بازیکنان تیم والیبال نوجوانان ایران روند رو به رشدی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم قهرمانی پس دیدار ایران و ژاپن در مرحله مقدماتی رقابت‌های زیر ۱۸ سال دختر آسیا، اظهار داشت: امروز مقابل تیم ژاپن بازی داشتیم که از تیم‌های پرقدرت آسیا است و تیم ملی نوجوانان دختر این کشور ۹ دوره قهرمان این رده سنی آسیا شده است.

وی با بیان اینکه تیم ایران مقابل این تیم بسیار قوی به جنگنده بازی کرد و اشتباهات بازیکنان در سرویس، دریافت و دفاع روی تور خیلی کم بود، افزود: در مواقعی از مسابقه نیز تیم ایران سوار بر بازی بود و حتی از تیم ژاپن جلوتر بودیم اما در امتیازات بعد از بیست به دلیل تجربه کم نتیجه را واگذار کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران ادامه داد: عملکرد بازیکنان در بازی با ژاپن نشان داد که به هدفی که داشتیم یعنی پیشرفت بازیکنان رسیدیم و امیدوارم در مسابقات بعدی همین روند رو به جلو را ادامه دهند.

وی تاکید کرد: هدف تیم ملی نوجوانان دختر ایران بازیکن سازی برای آینده والیبال زنان ایران است و انشاالله در بازی‌های بعدی بتوانیم به نتایج بهتری هم دست یابیم.