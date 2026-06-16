صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مخاطبان در زمان صدور هشدارهای هواشناسی از جمله هشدارهای سطح زرد یا نارنجی درباره تشدید سامانه‌های بارشی یا ورود سامانه جدید اعلام می‌کنند در منطقه خود بارشی مشاهده نکرده‌اند، اظهار کرد: بارش‌های فصل بهار ماهیت نقطه‌ای دارند و ممکن است در فاصله‌ای حدود ۵ تا ۱۰ کیلومتر، شرایط جوی به‌طور کامل تغییر کند و این تغییرات به‌صورت ناگهانی رخ دهد.

وی افزود: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، در همان نقاطی که برای آن‌ها هشدار صادر می‌شود، بارش ثبت شده است؛ اما این به معنای یکنواخت بودن بارش در کل یک استان یا منطقه نیست. بخش قابل توجهی از جامعه در شهرها زندگی می‌کنند و پدیده‌های جوی بهاری در بسیاری از موارد برای مناطق شهری مخاطرات شدید و گسترده ایجاد نمی‌کند، اما در عین حال این سامانه‌ها می‌توانند در نقاط خاصی مانند ارتفاعات و حوضه‌های آبریز، خطراتی جدی از جمله وقوع سیلاب ایجاد کنند.

ضیائیان بیان کرد: لازم است شهروندان هشدارهای صادرشده را با دقت مطالعه کنند، زیرا این هشدارها معمولاً برای تشدید سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب در مسیل‌ها صادر می‌شود؛ مسیل‌ها عمدتاً در مناطق کوهستانی قرار دارند و طبیعی است که بخش زیادی از مردم به‌صورت مستقیم شاهد این مخاطرات نباشند.

وی با اشاره به میزان اعتماد عمومی به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی گفت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده در اسفندماه ۱۴۰۴، حدود ۸۷ درصد از مردم نسبت به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اعتماد دارند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است بخشی از ابهامات و برداشت‌های نادرست از هشدارهای هواشناسی ناشی از این باشد که برخی افراد هشدارها را با دقت کافی مطالعه نمی‌کنند. در حالی که هر هشدار شامل توضیحات دقیق درباره مناطق تحت تأثیر، گروه‌های هدف و اثرات مخاطره است و لازم است بخش توصیه‌ها و اثرات هشدار با دقت مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود این هشدار شامل کدام مناطق و چه افرادی می‌شود.