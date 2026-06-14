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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

وضعیت جوی کشور در ۴۸ ساعت آینده؛ تداوم بارش‌های بهاری در نقاطی از کشور

وضعیت جوی کشور در ۴۸ ساعت آینده؛ تداوم بارش‌های بهاری در نقاطی از کشور

کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا در نواحی شمالی آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی و همچنین مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل، شرایط برای وقوع رگبار باران، سیلاب و آبگرفتی فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از هفته پایانی خرداد تا پایان تیرماه، بارش‌ها عمدتاً به مناطق شمال‌غرب، زاگرس شمالی، شمال‌شرق کشور و احتمالاً ارتفاعات استان کرمان محدود خواهد شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، روند افزایش دما در جنوب‌شرق کشور و شرق زاگرس قابل توجه خواهد بود و دمای هوا در این مناطق بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد بالاتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.

اصغری با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی بیان کرد: امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) و فردا (دوشنبه، ۲۵ خرداد) در نواحی شمالی آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی و همچنین مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل، شرایط برای وقوع رگبار باران، رعد و برق و بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر فراهم است.

وی ادامه داد: به‌ویژه به ساکنان شهرستان‌های کلیبر، ورزقان و هریس در استان آذربایجان شرقی توصیه می‌شود در سفرهای برون‌شهری نهایت احتیاط را رعایت کنند، زیرا احتمال وقوع سیلاب و مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی شمال‌شرق کشور نیز اظهار کرد: از روز دوشنبه (۲۵ خرداد) تا چهارشنبه (۲۷ خرداد) در استان خراسان شمالی، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در برخی مناطق نیمه شرقی و شمال‌غربی استان، وقوع بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی نیز تا روز چهارشنبه، شهرهای سبزوار، داورزن و مشهد تحت تأثیر وزش باد شدید و گرد و خاک قرار خواهند گرفت. همچنین در مناطق کلات، درگز، قوچان و چناران، رگبار باران در حد آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

اصغری یادآور شد: در استان قم نیز تا روز سه‌شنبه کاهش کیفیت هوا به دلیل وزش باد و انتقال گرد و خاک پیش‌بینی شده است؛ در استان ایلام، به‌ویژه مناطق غربی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید طی روزهای آینده تداوم خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت جوی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ساکنان شهرهای زابل، سراوان، مهرستان، میرجاوه، هامون و زاهدان از امروز تا چهارشنبه منتظر افزایش غیرمعمول دمای هوا باشند، زیرا روند افزایشی دما در این مناطق محسوس و قابل توجه خواهد بود.

کد مطلب 6859575
زهره آقاجانی

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