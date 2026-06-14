به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از هفته پایانی خرداد تا پایان تیرماه، بارش‌ها عمدتاً به مناطق شمال‌غرب، زاگرس شمالی، شمال‌شرق کشور و احتمالاً ارتفاعات استان کرمان محدود خواهد شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، روند افزایش دما در جنوب‌شرق کشور و شرق زاگرس قابل توجه خواهد بود و دمای هوا در این مناطق بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد بالاتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.

اصغری با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی بیان کرد: امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) و فردا (دوشنبه، ۲۵ خرداد) در نواحی شمالی آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی و همچنین مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل، شرایط برای وقوع رگبار باران، رعد و برق و بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر فراهم است.

وی ادامه داد: به‌ویژه به ساکنان شهرستان‌های کلیبر، ورزقان و هریس در استان آذربایجان شرقی توصیه می‌شود در سفرهای برون‌شهری نهایت احتیاط را رعایت کنند، زیرا احتمال وقوع سیلاب و مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی شمال‌شرق کشور نیز اظهار کرد: از روز دوشنبه (۲۵ خرداد) تا چهارشنبه (۲۷ خرداد) در استان خراسان شمالی، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در برخی مناطق نیمه شرقی و شمال‌غربی استان، وقوع بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی نیز تا روز چهارشنبه، شهرهای سبزوار، داورزن و مشهد تحت تأثیر وزش باد شدید و گرد و خاک قرار خواهند گرفت. همچنین در مناطق کلات، درگز، قوچان و چناران، رگبار باران در حد آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

اصغری یادآور شد: در استان قم نیز تا روز سه‌شنبه کاهش کیفیت هوا به دلیل وزش باد و انتقال گرد و خاک پیش‌بینی شده است؛ در استان ایلام، به‌ویژه مناطق غربی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید طی روزهای آینده تداوم خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت جوی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ساکنان شهرهای زابل، سراوان، مهرستان، میرجاوه، هامون و زاهدان از امروز تا چهارشنبه منتظر افزایش غیرمعمول دمای هوا باشند، زیرا روند افزایشی دما در این مناطق محسوس و قابل توجه خواهد بود.