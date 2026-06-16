هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۳ استان و طوفان گردوخاک در ۸ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در سه استان خبر داد و اعلام کرد: روز چهارشنبه (۲۷ خرداد)، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خراسان شمالی و ارتفاعات مازندران شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی نقاط و همچنین بارش تگرگ در مناطق مستعد خواهند بود.

بر اساس این هشدار، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ و صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های خود بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرد.

همچنین آمادگی نیروهای راهداری برای مدیریت محورهای مواصلاتی و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، از دیگر توصیه‌های این هشدار است.

سازمان هواشناسی همچنین از شهروندان خواست ضمن احتیاط در ترددهای شهری و بین‌شهری، از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و فرسوده و سایر نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند.

طوفان گردوخاک در راه ۸ استان

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در مناطق مستعد ۸ استان کشور هشدار داد و اعلام کرد که بر اساس این هشدار، از روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) تا پایان روز جمعه (۲۹ خرداد)، استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، سمنان، قم و مناطق شمالی استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

براساس اطلاعیه این سازمان، در پی این شرایط جوی، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش میدان دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری وجود دارد.

همچنین افزایش غلظت گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این هشدار است.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های خود بر احتیاط در تردد و حضور در نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی تأکید کرد.

این سازمان همچنین از رانندگان خواست در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه خودروهای سبک و وسایل نقلیه دارای سطح جانبی زیاد، احتیاط بیشتری داشته باشند و ساکنان مناطق کویری و بیابانی، به‌خصوص گروه‌های حساس، برای کاهش اثرات گردوخاک از ماسک مناسب استفاده کنند.