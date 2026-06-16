صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، اظهار کرد: امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد) در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات رشتهکوه البرز، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (چهارشنبه ۲۷ خرداد) نیز در شمال شرق کشور و ارتفاعات استانهای مازندران و گلستان، در ساعات بعدازظهر، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی روز پنجشنبه (۲۸ خرداد) در برخی نقاط شمال غرب کشور، استانهای ساحلی دریای خزر و جنوب استان سیستان و بلوچستان نیز مورد انتظار است.
وی یادآور شد: طی پنج روز آینده در مناطق شمال شرق، شرق کشور و دامنههای جنوبی البرز شرقی و همچنین تا روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و بخشهایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
ضیائیان درباره وضعیت آبوهوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۲۶ خرداد) صاف همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. حداقل دمای پایتخت ۲۴ و حداکثر دما ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین تا پایان امروز (۲۶ خرداد)، در سطح استان بهویژه مناطق نیمه جنوبی و غربی، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: از امروز تا روز پنجشنبه (۲۸ خرداد)، در دامنهها و ارتفاعات استان تهران، بهویژه در ساعات بعدازظهر، رشد ابر، بارشهای پراکنده و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیشبینی شده است.
وی افزود: از فردا (چهارشنبه ۲۷ خرداد) تا پایان روز جمعه (۲۹ خرداد)، روند افزایش نسبی دما در سطح استان تهران مورد انتظار خواهد بود.
ضیائیان در پایان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد) در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی، جنوب و مرکز استان اردبیل، ارتفاعات و دامنههای استانهای گیلان و مازندران، جنوب شرق خراسان شمالی و ارتفاعات غرب گلستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
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