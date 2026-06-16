به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد) در استان خوزستان، بهویژه مناطق غربی و جنوبی، شرایط جوی ناپایدار خواهد بود و توصیه میشود سالمندان و کودکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی افزود: در شهر تهران نیز طی ساعات بعدازظهر امروز (سهشنبه، ۲۶ خرداد)، افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود، از اینرو به شهروندان توصیه میشود خودروهای خود را در مکانهای امن و دور از درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره پارک کنند.
این کارشناس هواشناسی بیان کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی، در مرز بین استانهای سمنان و اصفهان نیز هستهای فعال از باد و گردوخاک شکل خواهد گرفت. همچنین در مناطق بیابانک، نائین و اردستان، شرایط همراه با گردوخاک در پیش است و به تمامی گروههای سنی توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند.
وی ادامه داد: در استان یزد نیز از امروز تا روز پنجشنبه (۲۷ خرداد)، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک و افزایش نسبی دما پیشبینی میشود. همچنین در نیمه غربی کشور از جمله تهران، روند افزایش دما در ادامه هفته مورد انتظار است.
اصغری تصریح کرد: در استان کرمانشاه نیز از فردا (چهارشنبه، ۲۶ خرداد) تا روز یکشنبه (۳۱ خرداد) در مناطق گرمسیری از جمله قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب افزایش محسوس دما رخ خواهد داد؛ در مقابل، در برخی مناطق شمالغرب و شمالشرق کشور و همچنین ارتفاعات شمالی، بارشهای رگباری نسبتاً شدید پیشبینی شده است که برای آنها هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
این کارشناس هواشناسی یادآور شد: بر این اساس، امروز در شمال آذربایجان غربی، شمالشرق، مرکز و جنوب خراسان رضوی، جنوب خراسان شمالی، ارتفاعات مازندران و ارتفاعات گیلان، بارشها در برخی ساعات شدت خواهد گرفت و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان غربی، شهرستانهای چالدران، ماکو و سلماس و همچنین در استان اردبیل و مناطق پیرامونی از جمله اهر و مشگینشهر تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار دارند؛ در شمال کشور نیز مناطق تنکابن، کلاردشت و پلسفید و در شمالشرق کشور شامل شیروان، فاروج، قوچان، سیدآباد، چناران و فیروزه و توابع آنها با بارشهای رگباری و احتمال سیلاب مواجه خواهند بود.
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