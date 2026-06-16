به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در آیین گرامیداشت ششمین سالگرد اعطای نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی(ع) و تجلیل از خانواده معزز شهدای جنگ رمضان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله رئیسی و شهدای خدمت، اظهار داشت: نشان فداکاری را رهبر شهید انقلاب به دانشگاه امام علی(ع) اعطا کردند؛ رهبر عزیزی که امروز در فراق ایشان میسوزیم. وی افزود: ما همواره از درگاه خداوند طول عمر برای ایشان مسئلت میکردیم، اما دعای ایشان بر همه خواستههای پیروانش برتر قرار گرفت و به آرزوی والای خود نائل آمدند.
فرمانده کل ارتش با اشاره به جایگاه والای دانشگاه امام علی(ع) در نزد رهبر شهید، تصریح کرد: امامی این نشان را اهدا فرمود که هم فداکاری و هم ارتش را به خوبی میشناخت و بارها تأکید داشتند که «من بارها فداکاری ارتش را دیدهام و میشناسم.» ایشان ۳۹ مرتبه در این دانشگاه حضور یافتند که بیشترین حضور در میان دانشگاههای نیروهای مسلح است و به دانشجویان و فارغالتحصیلان این دانشگاه عشق میورزیدند.
سرلشکر حاتمی با بیان اینکه امروز نیز رهبری فرزانه و مدبر بر جامعه ما عنایت شده است، گفت: خدای متعال رهبر و امامی به ما عطا کرده که شما را بیش از همه میشناسد و درک میکند؛ چرا که خود عضوی از یک خانواده شهید تمامعیار و همچنین فرماندهی مقتدر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین ابعاد جنگ تحمیلی و جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: جنگها یا تهاجمیاند یا تدافعی؛ کشور مهاجم به دنبال اهداف مشخص و کشور مدافع درصدد حفظ کیان خود است. در این دو جنگ، ما مقتدرانه از کشور دفاع کردیم اما مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفتیم. دشمن در اهداف راهبردی خود صراحتاً اعلام کرده بود که میخواهد ایران را تسلیم، جمهوری اسلامی را نابود و حتی نقشه ایران را تغییر دهد، اما امروز هیچیک از این اهداف محقق نشده است.
فرمانده کل ارتش با اشاره به شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تأکید کرد: دشمن در آن ایام التماس آتشبس کرد و امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری در عرصه جهانی میدرخشد و مرزهای ما مستحکمتر از همیشه است. ملت ایران نه تنها تسلیم نشد، بلکه در قضیه اخیر لبنان نیز اراده ایران بر دشمن تحمیل شد.
سرلشکر حاتمی با رد ادعای پیروزی نظامی دشمن، گفت: نیروی دریایی ارتش در ۶۰۰ کیلومتر سواحل دریای عمان مقتدرانه دفاع میکند و ناوهای دشمن که با غرور از آنها یاد میکردند، به محض ورود به آبهای ما، با شلیک موشکهای کروز و پهپاد، هدف قرار گرفتند و آتش را بر روی آنها دیدیم. همچنین نیروهای زمینی و دریایی ارتش و سپاه در سواحل جنوب مستقر شدند و دشمن جرأت نزدیک شدن به سواحل ما را نیافت. پدافند هوایی تا آخرین لحظه فعال بود و پهپاد دشمن را ساقط و جنگندههای آن را فراری داد.
وی با اشاره به حماسهآفرینی نیروی هوایی ارتش، افزود: آمریکاییها اذعان کردند که از ۱۳ کشتهشان در پایگاه العدید، ۶ نفر بر اثر بمباران جنگندههای سوخو ۲۴ ارتش بوده است. ما در برخی مرزها در کمین دشمن بودیم، اما آنها جرات نزدیک شدن نیافتند، زیرا میدانستند که با بلایی حیثیتی مواجه خواهند شد.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمن در هر دو عرصه سیاسی و نظامی شکست خورد، علت اصلی را خطای محاسباتی دشمن دانست و تصریح کرد: یکی از اشتباهات بزرگ دشمن، برآورد غلط نسبت به مردم ایران بود. مردم با حضور آگاهانه در خیابانها به دشمن پیام دادند که در مورد اعتقادات و استقامت ما دچار اشتباه شده است. امروز دنیا فهمید که تنگه هرمز عرصه مهمی است و مردم ما نیز قدر و ارزش خود را شناختند.
سرلشکر حاتمی در پایان با تأکید بر افزایش بازدارندگی و آمادگی کامل نیروهای مسلح، هشدار داد: اگر دشمن کوچکترین اشتباهی مرتکب شود، با خشم و کینه انباشته ملت ایران مواجه خواهد شد که کار را برای او بسیار سخت میکند. به عنوان سربازان فدایی این ملت و شمشیربران رهبر انقلاب، به مردم ایران اطمینان میدهیم که همواره فدایی آنها هستیم و این پیروزی را با افزایش بازدارندگی تثبیت خواهیم کرد تا هیچکس نتواند نگاه بدی به این سرزمین داشته باشد. وی با اشاره به تلاش برای تقویت مستمر توان دفاعی، خاطرنشان کرد: ما از هیچ فرصتی برای تقویت خود غافل نمیشویم و با الهام از فرهنگ شهادت، همواره آماده دفاع از کیان ایران اسلامی هستیم.
نظر شما