به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، صبح سه شنبه در گفت‌وگوی رادیویی با برنامه «سلام کرمان» با اشاره به برگزاری همایش استانداران سراسر کشور در تهران اظهار کرد: در این همایش که با عنوان حکمرانی هم‌ افزا و با حضور رئیس‌جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت برگزار شد، این فرصت را داشتم که به نمایندگی از استانداران سراسر کشور، نکاتی را با رئیس‌جمهور مطرح کنم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این همایش مطرح شد، درخواست انتخاب استان کرمان به‌عنوان پایلوت اجرای نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها بود؛ چرا که با تفویض اختیارات، می‌توانیم مسائل خود را در داخل استان حل و فصل کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به پیگیری برخی مسائل استان در حاشیه این همایش گفت: در زمینه نیاز واحدهای تولیدی استان به ارز و با توجه به حضور رئیس کل بانک مرکزی؛ موضوعات مورد نظر این حوزه مطرح و همچنین در حضور وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی نیز مسائل مرتبط با استان پیگیری شد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آینده در این دو حوزه اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

طالبی، همچنین از نشست‌هایی با نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران طرح‌ها و پروژه‌های مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری این طرح‌ها و برنامه‌ها و به‌ویژه با فضایی که اکنون در کشور به وجود آمده است، می‌توانیم حوزه سرمایه‌گذاری استان را نسبت به گذشته فعال‌تر و طرح‌های خوبی را مورد پیگیری قرار دهیم.

استاندار کرمان در تشریح طرح نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مقدمات لازم را برای اجرای این نظام فراهم کند.

وی افزود: در این برنامه، استان‌ها از نظر تأمین درآمدها و هزینه‌کرد آن‌ها در داخل استان، از استقلال نسبی برخوردار خواهند شد؛ به این معنا که به جای آنکه درآمدها به خزانه کشور منتقل و سپس توزیع شود، منابع بر اساس برنامه استانی در همان استان هزینه خواهد شد.

طالبی تأکید کرد: ما آمادگی خود را برای پیشگام بودن در اجرای این طرح اعلام کرده‌ایم و خواستار انتخاب استان کرمان به‌عنوان پایلوت اجرای نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها هستیم.