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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

تمهیدات ترافیکی گیلان به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

تمهیدات ترافیکی گیلان به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

رشت- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به حضور عزاداران حسینی در مساجد، امامزادگان و هیئت‌های مذهبی، از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در شهرستان‌ های استان به‌ ویژه رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح‌اله نصیریان اظهار کرد: با به‌کارگیری حداکثر توان خودرویی و نیروی انسانی، این تمهیدات با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد شهروندان اجرا خواهد شد.

وی افزود: از پیش از آغاز مراسم در هیئت‌های مذهبی تا پایان آن، تیم‌های پلیس راهور به‌صورت ویژه معابر منتهی به محل برگزاری مراسم در مساجد، هیئت‌ها، امامزاده‌ها و اماکن مذهبی را تحت پوشش ترافیکی قرار می‌دهند و در صورت لزوم نسبت به اعمال محدودیت‌های ترافیکی اقدام خواهند کرد تا تردد مراجعان و شهروندان تسهیل شود.

رئیس پلیس راهور استان همچنین خاطرنشان کرد: در این ایام، علاوه بر ممنوعیت تردد خودروهای باربری سنگین، هرگونه عملیات عمرانی و حفاری در محدوده محل‌های برگزاری مراسم نیز ممنوع است.

این مقام انتظامی از رانندگان خواست با توجه به تاریکی هوا و تردد بسیاری از شهروندان با لباس تیره، ضمن توجه کافی به جلو، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و با عوامل پلیس راهور همکاری داشته باشند.

سرهنگ نصیریان در پایان از مسئولان هیئت‌های مذهبی خواست نسبت به استفاده از همیاران محرم، چراغ‌های LED و علائم هشداردهنده در ابتدا و انتهای دسته‌های عزاداری اقدام کنند.

کد مطلب 6861806

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