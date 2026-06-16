به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان تاکید کردند، توافق آمریکا و ایران عامل مثبتی در مسیر کاهش تنش های منطقه ای به شمار می رود.

آنها اضافه کردند، این توافق به مثابه حرکت مثبت به سمت راهکارهای مسالمت آمیز و پایان دادن به جنگ محسوب می شود.

جوزف عون و نواف سلام در یک نشست مشترک در خصوص مسائل مربوط به دور بعدی مذاکرات در واشنگتن طی هفته آتی را بررسی کردند.

آنها گفتند، موضع لبنان در خصوص مذاکرات واشنگتن با هدف آتش بس در کشور و عقب نشینی رژیم صهیونیستی ثابت است.