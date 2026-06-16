  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

مقامات لبنانی: توافق آمریکا و ایران عامل مثبت در مسیر کاهش تنش‌ها است

مقامات لبنانی: توافق آمریکا و ایران عامل مثبت در مسیر کاهش تنش‌ها است

مقامات لبنانی توافق میان ایران و آمریکا را عامل مثبت در مسیر کاهش تنش های منطقه توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان تاکید کردند، توافق آمریکا و ایران عامل مثبتی در مسیر کاهش تنش های منطقه ای به شمار می رود.

آنها اضافه کردند، این توافق به مثابه حرکت مثبت به سمت راهکارهای مسالمت آمیز و پایان دادن به جنگ محسوب می شود.

جوزف عون و نواف سلام در یک نشست مشترک در خصوص مسائل مربوط به دور بعدی مذاکرات در واشنگتن طی هفته آتی را بررسی کردند.

آنها گفتند، موضع لبنان در خصوص مذاکرات واشنگتن با هدف آتش بس در کشور و عقب نشینی رژیم صهیونیستی ثابت است.

کد مطلب 6861967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها