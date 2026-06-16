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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در زنجان برگزار می‌شود

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در زنجان برگزار می‌شود

زنجان- همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و نخستین جمعه این ماه، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی با شعار محوری «سربازان ظهور» در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، مصادف با نخستین جمعه ماه محرم‌الحرام، از ساعت ۸:۳۰ صبح در مصلای نماز جمعه خاتم‌الانبیا (ص) زنجان برگزار خواهد شد.

این مراسم به همت مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) و با مشارکت هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و خانواده‌های حسینی استان برگزار می‌شود و از مهم‌ترین برنامه‌های آغازین دهه نخست محرم در زنجان به شمار می‌رود. در این آیین معنوی، مادران با در آغوش گرفتن نوزادان و شیرخوارگان خود و با الهام از صبر، ایثار و استقامت حضرت رباب (س)، یاد مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع) را گرامی می‌دارند و با آرمان‌های بلند نهضت عاشورا، ولایت و انتظار تجدید بیعت می‌کنند.

برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این همایش شامل تلاوت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، بیان ابعاد معرفتی و تاریخی واقعه عاشورا، قرائت نذرنامه جهانی شیرخوارگان حسینی و تجدید عهد با حضرت ولی‌عصر (عج) است.

تربیت نسل مؤمن، انقلابی و عاشورایی، تبیین فرهنگ انتظار و تقویت پیوند میان آموزه‌های عاشورا و مهدویت از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجتماع بزرگ معنوی است.

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی امروز به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام تبدیل شده و هر ساله به صورت همزمان در هزاران مرکز مذهبی، حسینیه، مسجد و بقعه متبرکه در ایران و ده‌ها کشور جهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6861833

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