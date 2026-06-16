به گزارش خبرگزاری مهر، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، مصادف با نخستین جمعه ماه محرمالحرام، از ساعت ۸:۳۰ صبح در مصلای نماز جمعه خاتمالانبیا (ص) زنجان برگزار خواهد شد.
این مراسم به همت مجمع جهانی حضرت علیاصغر (ع) و با مشارکت هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و خانوادههای حسینی استان برگزار میشود و از مهمترین برنامههای آغازین دهه نخست محرم در زنجان به شمار میرود. در این آیین معنوی، مادران با در آغوش گرفتن نوزادان و شیرخوارگان خود و با الهام از صبر، ایثار و استقامت حضرت رباب (س)، یاد مظلومیت حضرت علیاصغر (ع) را گرامی میدارند و با آرمانهای بلند نهضت عاشورا، ولایت و انتظار تجدید بیعت میکنند.
برنامههای پیشبینیشده برای این همایش شامل تلاوت قرآن کریم، مرثیهسرایی و نوحهخوانی، بیان ابعاد معرفتی و تاریخی واقعه عاشورا، قرائت نذرنامه جهانی شیرخوارگان حسینی و تجدید عهد با حضرت ولیعصر (عج) است.
تربیت نسل مؤمن، انقلابی و عاشورایی، تبیین فرهنگ انتظار و تقویت پیوند میان آموزههای عاشورا و مهدویت از مهمترین اهداف برگزاری این اجتماع بزرگ معنوی است.
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی امروز به یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام تبدیل شده و هر ساله به صورت همزمان در هزاران مرکز مذهبی، حسینیه، مسجد و بقعه متبرکه در ایران و دهها کشور جهان برگزار میشود.
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