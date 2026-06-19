همایش شیرخوارگان حسینی در دیر برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها - هادی دوراهکی: در این آیین معنوی عصر جمعه، صدها مادر فرزندان خود را با لباسهای سبز و سفید، سربندهای مزین به نامهای مبارک «یا زهرا (س) و «یا قمر بنیهاشم (ع)» و چفیههای کوچک در آغوش گرفته بودند و در سوگ مظلومترین شهید کربلا، حضرت علیاصغر (ع)، اشک ماتم ریختند.
فضای مصلی نماز جمعه دیر از ساعات اولیه عصر مملو از مادرانی بود که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خود در این اجتماع معنوی حضور یافته بودند. قرائت قرآن، مداحی، مرثیهسرایی و قرائت نذرنامه جهانی حضرت علیاصغر (ع) از بخشهای مختلف این مراسم بود.
امسال همایش شیرخوارگان حسینی در دیر با یاد و خاطره فرزندان دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد و حاضران با ذکر صلوات و قرائت فاتحه یاد این شهیدان را گرامی داشتند.
رئیس ستاد تبلیغات اسلامی شهرستان دیر در این مراسم با اشاره به نقش خانواده در شکلدهی آینده جامعه اظهار داشت: یکی از مهمترین سرمایههای هر جامعه، نیروی انسانی جوان، مؤمن و تربیتیافته است و خانوادهها در این زمینه نقشی بیبدیل دارند.
حجتالاسلام سید محمد جعفری افزود: رهبر شهید انقلاب بارها بر ضرورت فرزندآوری و جوانی جمعیت تأکید کردهاند و این موضوع امروز یک نیاز راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: بزرگترین مجاهدت زنان ایرانی، فرزندآوری و تربیت فرزندانی صالح، مؤمن، انقلابی و اثرگذار برای آینده جامعه اسلامی است.
رئیس ستاد تبلیغات اسلامی شهرستان دیر خاطرنشان کرد: مادران حاضر در این اجتماع، با تأسی از حضرت رباب (س) و حضرت زینب (س)، پیام تربیت نسل عاشورایی را به جامعه منتقل میکنند و این مهمترین سرمایه فرهنگی کشور است.
مسئول بسیج جامعه زنان شهرستان دیر نیز با قدردانی از حضور گسترده خانوادهها گفت: مراسم شیرخوارگان حسینی فرصتی برای انتقال فرهنگ عاشورا و ارزشهای دینی به نسل جدید است.
فخرایی افزود: مادران ایرانی همواره در خط مقدم تربیت نسل مؤمن و انقلابی قرار داشتهاند و حضور آنان در چنین برنامههایی نشاندهنده پیوند عمیق خانوادهها با فرهنگ اهل بیت (ع) است.
وی بیان کرد: یاد شهدای کودک و دانشآموز نیز امروز در کنار نام حضرت علیاصغر (ع) زنده شد تا نشان دهد مظلومیت کودکان، همواره یکی از روشنترین جلوههای حقانیت جبهه حق در برابر ظلم بوده است.
روایت مادران از یک اجتماع عاشورایی
در حاشیه این مراسم، مادران حاضر از انگیزههای خود برای شرکت در این اجتماع معنوی سخن گفتند.
یکی از مادران حاضر که نوزاد هفتماهه خود را در آغوش داشت، به خبرنگار مهر گفت: هر سال تلاش میکنم فرزندم را به این مراسم بیاورم تا از همان کودکی با نام و راه حضرت علیاصغر (ع) آشنا شود.
وی افزود: وقتی نوزادم را با سربند «یا زهرا (س)» در این مراسم حاضر میکنم، احساس میکنم در تربیت دینی او سهم کوچکی ایفا کردهام.
مادر دیگری که به همراه دو فرزند خود در همایش حضور یافته بود، اظهار داشت: امروز بیش از هر چیز یاد کودکان و دانشآموزان شهید میناب در ذهن ما زنده شد؛ کودکانی که مظلومانه جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: مادران بهتر از هر کسی درد از دست دادن فرزند را درک میکنند و به همین دلیل نام حضرت علیاصغر (ع) برای همه ما بسیار تأثیرگذار و اشکآور است.
یکی دیگر از شرکتکنندگان نیز گفت: حضور گسترده مادران و کودکان در این مراسم نشان میدهد فرهنگ عاشورا همچنان زنده و پویاست و نسل جدید با این ارزشها رشد خواهد کرد.
وی افزود: آرزو دارم فرزندان ما در مسیر اهل بیت (ع) تربیت شوند و بتوانند برای دین، کشور و مردم خود مفید باشند.
همایش امسال شیرخوارگان حسینی در حالی برگزار شد که یاد و خاطره روزهای حماسهآفرین مردم ایران از آغاز جنگ رمضان تاکنون نیز در میان حاضران زنده بود.
مردمی که در ماههای اخیر با حضور در صحنه، حمایت از نیروهای مسلح و برگزاری آیینهای مختلف فرهنگی و مذهبی، بار دیگر وحدت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد امام شهید، فرماندهان، سرداران، زنان، مردان و کودکانی که در جریان تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند، بر ادامه راه شهدا و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران همچنین معتقد بودند دشمنان با وجود همه جنایتها و فشارها، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و مقاومت و انسجام ملت ایران، شکست مفتضحانهای را بر آنان تحمیل کرده است؛ شکستی که به گفته آنان، بار دیگر اقتدار ملی و روحیه ایثار و استقامت ملت ایران را به نمایش گذاشت.
در پایان این مراسم، نذرنامه جهانی حضرت علیاصغر (ع) قرائت شد و مادران با بلند کردن فرزندان خود، بار دیگر با آرمانهای عاشورا تجدید عهد کردند و برای سلامتی امام زمان (عج)، عزت اسلام و سربلندی ایران اسلامی دعا خواندند.
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