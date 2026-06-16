۱۸ ملی پوش هاکی برای قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابط عمومی فدراسیون هاکی، پس از برگزاری چهار مرحله اردوی آماده‌سازی با کیفیت مطلوب کادر فنی تیم ملی هاکی چمن امید کشورمان لیست نهایی ۱۸ نفره اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان را مشخص کرد.

فدراسیون هاکی با وجود شرایط سخت و محدودیت‌های موجود ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، توانست با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، چهار اردوی آماده‌سازی را برای تیم ملی با سطحی مناسب و قابل قبول برگزار کند تا ملی‌پوشان کشورمان با آمادگی کامل راهی رقابت‌های مهم قاره‌ای شوند.

بر این اساس، آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی چمن امید از ۲۶ لغایت ۲۹ خردادماه در شهر نقده برگزار خواهد شد و پس از پایان این اردو، ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم تالدیکورگان قزاقستان می‌شوند.

این رقابت‌ها از ۲ لغایت ۱۰ تیرماه با حضور ۸ تیم ایران، قزاقستان, ازبکستان، تاجیکستان، سریلانکا، کره جنوبی، تایلند و اندونزی برگزار می‌شود.

مسعود بهلولی، سرمربی تیم ملی هاکی چمن امید، اسامی ۱۸ بازیکن اعزامی به این رقابت‌ها را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. مهدی سلیمی

۲. محسن کاظمی

۳. اشکان ذوالفقارخانیان

۴. سیدمحمدمهدی منوری

۵. محمد رشیدی

۶. علیرضا تقی‌تاش

۷. امیررضا خلجی

۸. پارسا رجبی

۹. مهیار محمدی

۱۰. محمد پویا

۱۱. مهدی گلستان

۱۲. نیما مصلحی

۱۳. محمدرضا بازرسان

۱۴. امیرحسین شاهی

۱۵. یوسف عابدینی

۱۶. بنیامین نیرومندتبار

۱۷. محمدطاها زارعی

۱۸. محمدهادی نظری