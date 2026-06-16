به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی عضو و رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز گفت: نمیتوان از یک سو انتظار تحول دیجیتال، کاهش زمان صدور مجوزها، یکپارچهسازی سامانهها و ارائه خدمات غیرحضوری داشت و از سوی دیگر با ساختارهای اداری و منابع انسانی متناسب با یک دهه قبل این مأموریتها را دنبال کرد، لذا بازنگری جدی در ساختار سازمان فاوا باید در دستور کار قرار گیرد.
احمد صادقی در تذکری خواستار تسریع فرآیند های منجر به هوشمند سازی و تحقق شهرداری هوشمند شد.
صادقی افزود: در عین حال، تکریم زحمات مدیران و کارکنان خدوم نباید مانع از طرح مطالبات و پیگیری اصلاحات ضروری در حوزههای مختلف شود و شورا همچنان وظیفه قانونی خود را در مسیر نظارت، مطالبهگری و کمک به ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا، تذکر بنده خطاب به شهرداری تهران به ویژه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: ابتدای این هفته در جلسهای تخصصی پیرامون هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی حضور داشتم. لازم میدانم از تلاشهای انجامشده در معاونت معماری و شهرسازی برای حرکت به سمت غیرحضوریسازی خدمات، حذف مراجعات زائد شهروندان و توسعه فرآیندهای هوشمند تقدیر و تشکر کنم.
به گفته وی ؛ اقدامات صورتگرفته ارزشمند است، اما واقعیت آن است که سرعت پیشرفت این پروژهها با انتظارات شهروندان، سرمایهگذاران و نیازهای امروز مدیریت شهری فاصله دارد.
وی ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از پروژههای تحول دیجیتال و هوشمندسازی در شهرداری تهران ، در مرحله اجرا و توسعه سامانهها با محدودیتها و گلوگاههایی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مواجه میشوند.
به گفته وی؛ موضوعی که مسئولان آن سازمان نیز بخشی از آن را ناشی از محدودیتهای ساختاری در جذب، نگهداشت و بهکارگیری نیروهای متخصص و توانمند حوزه فناوری اطلاعات عنوان میکنند.
صادقی خاطر نشان کرد: امروز مدیریت شهری تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه انسانی متخصص در حوزههای فناوری، هوش مصنوعی، داده، معماری سامانهها و توسعه خدمات هوشمند است.
صادقی گفت: نمیتوان از یک سو انتظار تحول دیجیتال، کاهش زمان صدور مجوزها، یکپارچهسازی سامانهها و ارائه خدمات غیرحضوری داشت و از سوی دیگر با ساختارهای اداری و منابع انسانی متناسب با یک دهه قبل این مأموریتها را دنبال کرد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: از شهردار تهران درخواست میکنم دستور دهند ضمن بررسی دقیق موانع موجود، بازنگری جدی در ساختار سازمان فاوا، فرآیندهای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص، نظام جبران خدمات، بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و همچنین تفویض اختیارات لازم برای تسریع در اجرای پروژههای تحول دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.
صادقی ادامه داد : امروز سرعت ارائه خدمات هوشمند به شهروندان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. هر روز تأخیر در تکمیل این فرآیندها به معنای اتلاف وقت مردم، افزایش هزینههای سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و استمرار بروکراسیهای غیرضروری است.
وی گفت: انتظار میرود مدیریت شهری تهران با نگاهی تحولگرا، موانع پیش روی سازمان فاوا را برطرف کرده و زمینه تحقق کامل شهرداری هوشمند و کاهش چشمگیر زمان صدور پروانههای ساختمانی را فراهم آورد تا شهروندان آثار این تحول را در زندگی روزمره خود بهصورت ملموس مشاهده کنند.
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