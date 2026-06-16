به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارسیمو یکی از برندهای تخصصی و شناخته‌شده ایرانی در حوزه امنیت وسایل نقلیه با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت است. این مجموعه در زمینه طراحی، تولید و توسعه تجهیزات مانند دزدگیر و جی‌پی اس هوشمند خودرو و موتور سیکلت و مدیریت ناوگان فعالیت می‌کند. کارسیمو با بهره‌گیری از دانش مهندسان داخلی و تمرکز بر توسعه فناوری‌های بومی، توانسته راهکارهای متنوعی برای افزایش امنیت خودروها، موتورسیکلت‌ها و ناوگان‌های سازمانی ارائه دهد.

کارسیمو فعالیت خود را با هدف ارتقای سطح امنیت وسایل نقلیه در ایران آغاز کرد و امروز با توسعه سخت‌افزارهای تخصصی، نرم‌افزارهای اختصاصی و زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، به یکی از برندهای فعال این صنعت تبدیل شده است. بهره‌گیری از سرورهای اختصاصی، اپلیکیشن فارسی و خدمات پس از فروش گسترده از جمله عواملی هستند که جایگاه این برند را در بازار تجهیزات امنیتی کشور تقویت کرد.

تجربه، فناوری و نوآوری در خدمت امنیت

امنیت وسایل نقلیه تنها به نصب یک دستگاه ردیاب محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند زیرساختی پایدار، پشتیبانی مستمر و فناوری قابل اعتماد است. کارسیمو با تمرکز بر تحقیق و توسعه، تلاش کرده است محصولاتی متناسب با نیاز کاربران ایرانی طراحی کند؛ محصولاتی که علاوه بر افزایش امنیت، امکان مدیریت و نظارت هوشمند بر وسایل نقلیه را نیز فراهم می‌کنند.

این مجموعه به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، تمامی مراحل توسعه نرم‌افزار، پشتیبانی فنی و ارتقای محصولات خود را با تکیه بر توان داخلی انجام می‌دهد و در مسیر توسعه فناوری‌های امنیتی بومی گام برمی‌دارد.

چرا کارسیمو؟

کارسیمو طی سال‌های فعالیت خود تلاش کرده است خدماتی فراتر از عرضه یک محصول ارائه دهد و یک اکوسیستم کامل برای امنیت و مدیریت وسایل نقلیه ایجاد کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های این برند عبارت‌اند از:

بیش از ۱۵ سال تجربه تخصصی در حوزه امنیت وسایل نقلیه

شرکت دانش‌بنیان با تکیه بر دانش فنی داخلی

طراحی و توسعه نرم‌افزار اختصاصی فارسی برای Android و iOS

بهره‌مندی از سرورهای اختصاصی و زیرساخت پایدار

ارائه ۵ سال گارانتی بی‌قید و شرط تعویض

دارای تأییدیه کیفیت بیمه ایران

شبکه گسترده نمایندگی و مراکز نصب در سراسر کشور

پشتیبانی ۲۴ ساعته و خدمات پس از فروش حرفه‌ای

معرفی محصولات و خدمات کارسیمو

کارسیمو مجموعه‌ای از تجهیزات و خدمات تخصصی را برای کاربران شخصی، شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه می‌دهد. این محصولات با هدف افزایش امنیت، کاهش ریسک سرقت و بهبود مدیریت ناوگان طراحی شده‌اند.

ردیاب‌های هوشمند خودرو و موتورسیکلت

جی‌پی‌اس‌های کارسیمو از محصولات اصلی این مجموعه محسوب می‌شوند و امکان ردیابی لحظه‌ای، بررسی مسیرهای طی‌شده و دریافت هشدارهای امنیتی را فراهم می‌کنند.

این تجهیزات از طریق اپلیکیشن اختصاصی کارسیمو در دسترس بوده و کاربران می‌توانند در هر زمان به اطلاعات وسیله نقلیه خود دسترسی داشته باشند.

از مهم‌ترین قابلیت‌های ردیاب‌های کارسیمو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیابی لحظه‌ای خودرو و موتورسیکلت

قابلیت خاموش کردن از راه دور وسیله نقلیه

مشاهده تاریخچه مسیرها

هشدار روشن شدن خودرو

هشدار حمل خودرو با جرثقیل

هشدار قطع برق یا باتری

تعیین محدوده جغرافیایی مجاز

کنترل و مدیریت از طریق اپلیکیشن

گزارش‌گیری از وضعیت تردد

معرفی مدل‌های ردیاب کارسیمو

کارسیمو مجموعه‌ای از ردیاب‌های متنوع را متناسب با نیازهای مختلف کاربران ارائه می‌دهد. این محصولات بر اساس سطح امکانات، نوع کاربری و میزان کنترل مورد انتظار از وسیله نقلیه دسته‌بندی شده‌اند. در ادامه، انواع جی پی اس خودرو کارسیمو را بررسی خواهیم کرد.

۱) ردیاب خودرو C۷ Plus

ردیاب C۷ Plus یک کاربردی برای خودروهای شخصی است که امکانات اصلی ردیابی و امنیت را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این دستگاه امکان مشاهده موقعیت لحظه‌ای خودرو و دریافت هشدارهای مهم امنیتی را از طریق اپلیکیشن فراهم می‌کند.

قابلیت‌ها شامل هشدار روشن و خاموش شدن خودرو، هشدار ضربه، هشدار سرعت غیرمجاز، هشدار حمل با جرثقیل، هشدار قطع برق و سرقت باتری و گزارش مسیرهای پیموده‌شده است. این مدل دارای باتری داخلی و هشدار ضعف شدن باتری نیز می‌باشد.

۲) ردیاب خودرو و موتورسیکلت C۸ Plus

ردیاب موتور سیکلت کارسیمو C۸ پلاس یک ردیاب حرفه‌ای با قابلیت ردیابی آنلاین، خاموش کردن موتور از راه دور و دریافت هشدارهای امنیتی لحظه‌ای است. این دستگاه با اپلیکیشن فارسی کارسیمو، موقعیت دقیق موتور را به‌صورت زنده نمایش می‌دهد و در صورت روشن شدن موتور، ضربه، حمل با جرثقیل، قطع برق یا خروج از محدوده مجاز به شما اطلاع می‌دهد. باتری پشتیبان داخلی، پشتیبانی از انواع موتورسیکلت‌ها، ۵ سال گارانتی و امکان کنترل کامل موتور از هر فاصله‌ای، C۸ پلاس را به یکی از کامل‌ترین ردیاب‌های موتور سیکلت بازار تبدیل کرده است.

۳) ردیاب خودرو C۹

C۹ یک ردیاب حرفه‌ای با امکانات کنترلی پیشرفته است که علاوه بر ردیابی، امکان مدیریت برخی عملکردهای خودرو را نیز فراهم می‌کند.

از جمله قابلیت‌های این مدل می‌توان به قفل و باز کردن درب‌ها از طریق اپلیکیشن، اتصال به آژیر، قفل کودک، اتصال به ماژول قفل مرکزی، شنود داخل کابین، خاموش کردن خودرو از راه دور و مشاهده سرعت لحظه‌ای اشاره کرد.

۴) ردیاب و دزدگیر C۹ Plus

ردیاب و دزدگیر خودرو مدل کارسیمو C۹ پلاس یک سیستم امنیتی کامل برای خودرو است که امکانات ردیابی لحظه‌ای GPS و دزدگیر حرفه‌ای را در یک دستگاه ارائه می‌دهد. این مدل با نصب مخفی، اپلیکیشن فارسی و هشدارهای هوشمند، هرگونه باز شدن درب، روشن شدن خودرو، ضربه، حمل با جرثقیل، قطع برق یا خروج از محدوده مجاز را به‌صورت فوری اطلاع می‌دهد. همچنین با قابلیت خاموش کردن خودرو از راه دور، باتری پشتیبان داخلی، ریموت کنترل و ثبت مسیرهای پیموده‌شده، C۹ پلاس امنیت و کنترل کامل خودرو را در هر زمان و از هر مکان در اختیار شما قرار می‌دهد.

۵) دوربین ثبت وقایع خودرو

دوربین‌های ثبت وقایع کارسیمو برای ثبت تصاویر مسیر و رویدادهای رانندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات نقش مهمی در مستندسازی حوادث، بررسی تصادفات و ارائه مستندات در امور بیمه‌ای دارند.

راهکارهای سازمانی کارسیمو

کارسیمو علاوه بر محصولات عمومی، راهکارهای اختصاصی برای سازمان‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های پخش و ناوگان‌های خدماتی ارائه می‌دهد. این راهکارها متناسب با نیاز هر مجموعه طراحی شده و امکان مدیریت متمرکز ناوگان را فراهم می‌سازند.

شبکه نمایندگی در سراسر کشور

کارسیمو از شبکه گسترده نمایندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور برخوردار است و امکان فروش، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی محصولات خود را در سراسر ایران فراهم کرده است. این ساختار موجب دسترسی آسان‌تر کاربران به خدمات و افزایش سرعت پاسخ‌گویی در حوزه پشتیبانی و خدمات پس از فروش شده است.

اگر قصد خرید ردیاب خودرو، ردیاب موتورسیکلت یا سایر محصولات امنیتی کارسیمو را دارید، می‌توانید از طریق نمایندگی‌های رسمی این برند در سراسر کشور اقدام کنید. کارشناسان کارسیمو آماده‌اند تا متناسب با نوع وسیله نقلیه و نیاز شما، بهترین محصول را معرفی و فرآیند خرید و نصب را همراهی کنند.

کارسیمو؛ همراهی مطمئن برای حفاظت از وسایل نقلیه

کارسیمو امروز به‌عنوان یکی از برندهای فعال صنعت امنیت وسایل نقلیه در ایران، مجموعه‌ای کامل از ردیاب‌های خودرو و موتورسیکلت، دزدگیرهای هوشمند، دوربین‌های ثبت وقایع، سامانه‌های مدیریت ناوگان و راهکارهای سازمانی را ارائه می‌دهد. تکیه بر دانش فنی داخلی، توسعه نرم‌افزار اختصاصی، زیرساخت پایدار، خدمات پس از فروش گسترده و شبکه نمایندگی سراسری، از مهم‌ترین عواملی هستند که این برند را به یکی از گزینه‌های قابل اعتماد در حوزه امنیت هوشمند وسایل نقلیه تبدیل کرده‌اند.

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