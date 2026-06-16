سارق اصلی سرقت مسلحانه از معلمان یک مدرسه در زابل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج جهانتیغ گفت: روز گذشته چند سارق مسلح با ورود به یکی از مدارس شهرستان زابل که کادر آموزشی آن را بانوان تشکیل می‌دادند، اقدام به سرقت طلا و اموال ارزشمند تعدادی از معلمان کردند.

دادستان زابل بیان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، دستورات ویژه و فوری قضایی جهت شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه صادر شد.

وی تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سریع و هماهنگی مطلوب میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، عامل اصلی این سرقت مسلحانه در کمتر از سه ساعت شناسایی و دستگیر شد.

جهانتیغ افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان احتمالی این پرونده ادامه دارد و با مرتکبان این جرم برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.