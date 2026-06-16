تعمیرات گیربکس اتوماتیک در کمترین زمان+ ضمانت نامه کتبی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تعمیر گیربکس اتوماتیک در تهران یکی از مهم‌ترین خدمات تخصصی خودرو محسوب می‌شود. امروزه بخش بزرگی از خودروهای موجود در خیابان‌های تهران به گیربکس اتوماتیک مجهز هستند و همین موضوع باعث شده تقاضا برای خدمات تعمیر گیربکس اتوماتیک، عیب‌یابی گیربکس اتوماتیک، سرویس گیربکس اتوماتیک و بازسازی گیربکس اتوماتیک روزبه‌روز افزایش پیدا کند. گیربکس اتوماتیک یکی از حساس‌ترین و گران‌ترین قطعات خودرو است و کوچک‌ترین بی‌توجهی به علائم خرابی آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به مالک خودرو تحمیل کند.

ترافیک سنگین تهران، توقف و حرکت‌های مکرر، رانندگی در شیب‌های طولانی و عدم سرویس به موقع از مهم‌ترین دلایل خرابی گیربکس اتوماتیک هستند. بسیاری از رانندگان زمانی به تعمیرگاه مراجعه می‌کنند که مشکل گیربکس به مرحله جدی رسیده و هزینه تعمیر افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل آشنایی با نشانه‌های خرابی گیربکس و مراجعه به یک مرکز تخصصی اهمیت زیادی دارد.

مدرن گیربکس به عنوان مرکز تخصصی تعمیر گیربکس اتوماتیک در تهران، خدمات کامل عیب‌یابی، سرویس، تعمیر و بازسازی انواع گیربکس خودروهای ایرانی و خارجی را ارائه می‌دهد. در این مجموعه انواع گیربکس‌های AT، CVT، DCT و AMT توسط کارشناسان متخصص بررسی و تعمیر می‌شوند تا خودرو دوباره عملکرد نرم و استاندارد خود را به دست آورد.

علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک چیست؟

علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک یکی از پرتکرارترین سوالاتی است که مالکان خودروهای اتوماتیک مطرح می‌کنند. تقه زدن هنگام تعویض دنده معمولاً اولین نشانه وجود مشکل در سیستم انتقال قدرت است. این مشکل ممکن است در دنده‌های اولیه، هنگام معکوس کشیدن یا حتی در زمان قرار دادن خودرو در حالت حرکت یا دنده عقب مشاهده شود.

دلایل مختلفی می‌توانند باعث تقه زدن گیربکس اتوماتیک شوند. خرابی شیر برقی‌ها، فرسودگی صفحه کلاچ‌های داخلی، کاهش کیفیت روغن گیربکس، خرابی سنسورها، ایراد در واحد کنترل الکترونیکی گیربکس و کاهش فشار روغن از مهم‌ترین عوامل ایجاد این مشکل هستند.

علت تاخیر در تعویض دنده گیربکس اتوماتیک

تاخیر در تعویض دنده یکی دیگر از مشکلات رایج در خودروهای اتوماتیک است. زمانی که راننده پدال گاز را فشار می‌دهد اما گیربکس با تاخیر واکنش نشان می‌دهد، معمولاً ایرادی در سیستم گیربکس وجود دارد.

این مشکل می‌تواند به دلیل خرابی شیر برقی‌ها، افت فشار روغن، فرسودگی قطعات داخلی یا مشکلات نرم‌افزاری در ECU گیربکس ایجاد شود. ادامه رانندگی با چنین شرایطی می‌تواند آسیب بیشتری به مجموعه گیربکس وارد کند و هزینه تعمیر را افزایش دهد.

علت لرزش گیربکس اتوماتیک در حرکت

لرزش خودرو هنگام حرکت یکی از نشانه‌های مهم خرابی گیربکس اتوماتیک است. این لرزش معمولاً در شروع حرکت، هنگام افزایش سرعت یا زمان تعویض دنده احساس می‌شود.

خرابی توربین گیربکس، مشکل در مبدل گشتاور، فرسودگی قطعات داخلی و کاهش کیفیت روغن از مهم‌ترین دلایل بروز این مشکل هستند. لرزش گیربکس اگر در مراحل اولیه برطرف نشود می‌تواند باعث آسیب به سایر اجزای سیستم انتقال قدرت شود.

تعمیر گیربکس CVT

تعمیر گیربکس CVT نیازمند تخصص و تجربه بالایی است. این نوع گیربکس در بسیاری از خودروهای جدید استفاده می‌شود و به دلیل ساختار متفاوت خود نسبت به گیربکس‌های معمولی حساسیت بیشتری دارد.

در گیربکس CVT از تسمه و پولی به جای چرخ‌دنده‌های سنتی استفاده می‌شود. به همین دلیل خرابی تسمه، خرابی پولی‌ها، کاهش کیفیت روغن یا مشکلات الکترونیکی می‌تواند باعث افت عملکرد گیربکس شود.

تعمیر گیربکس CVT در مدرن گیربکس با استفاده از تجهیزات تخصصی و مطابق استانداردهای فنی انجام می‌شود.

تعمیر گیربکس AT رایج‌ترین نوع گیربکس اتوماتیک در خودروهای ایرانی و خارجی

گیربکس AT یکی از رایج‌ترین انواع گیربکس اتوماتیک در خودروهای ایرانی و خارجی است. این نوع گیربکس به دلیل ساختار هیدرولیکی خود نیاز به سرویس و نگهداری منظم دارد.

خرابی توربین، خرابی کلاچ‌ها، کاهش فشار روغن و فرسودگی قطعات داخلی از مشکلات رایج در این نوع گیربکس هستند. تعمیر گیربکس AT باید توسط افراد متخصص انجام شود تا عملکرد خودرو به حالت استاندارد بازگردد.

تعمیر گیربکس DCT

گیربکس DCT یا دوکلاچه در خودروهای مدرن استفاده می‌شود و به دلیل سرعت بالای تعویض دنده محبوبیت زیادی دارد. با این حال تعمیر گیربکس DCT بسیار تخصصی است.

از مهم‌ترین مشکلات این نوع گیربکس می‌توان به تقه زدن، تاخیر در تعویض دنده، داغ شدن بیش از حد و لرزش اشاره کرد. در مدرن گیربکس تعمیر این نوع گیربکس با تجهیزات پیشرفته انجام می‌شود.

تعمیر گیربکس AMT

گیربکس AMT در بسیاری از خودروهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیربکس ترکیبی از سیستم دستی و اتوماتیک است و خرابی در عملگرهای کلاچ یا سیستم الکترونیکی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد آن شود.

تعمیر گیربکس AMT شامل بررسی کامل سیستم کلاچ، عملگرهای الکترونیکی و واحد کنترل گیربکس است تا عملکرد خودرو به حالت طبیعی بازگردد.

زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش طول عمر گیربکس است. بسیاری از خرابی‌های پرهزینه گیربکس به دلیل استفاده طولانی از روغن فرسوده اتفاق می‌افتد.

به طور معمول توصیه می‌شود روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴۰ تا ۶۰ هزار کیلومتر تعویض شود. البته این عدد بسته به نوع خودرو، شرایط رانندگی و نوع گیربکس می‌تواند متفاوت باشد.

نشانه‌های نیاز به تعویض روغن گیربکس شامل تقه زدن، تاخیر در تعویض دنده، لرزش خودرو، افزایش دمای گیربکس و کاهش شتاب است. انجام سرویس دوره‌ای می‌تواند از هزینه‌های سنگین تعمیر گیربکس جلوگیری کند.

تعمیر گیربکس خودروهای ایرانی

مدرن گیربکس خدمات تخصصی تعمیر گیربکس خودروهای ایرانی را ارائه می‌دهد. تعمیر گیربکس پژو ۲۰۶ اتوماتیک، تعمیر گیربکس پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تعمیر گیربکس دنا اتوماتیک، تعمیر گیربکس تارا اتوماتیک، تعمیر گیربکس رانا اتوماتیک و تعمیر گیربکس سایر خودروهای داخلی در این مجموعه انجام می‌شود.

در خودروهای ایرانی معمولاً مشکلاتی مانند تقه زدن، تاخیر در تعویض دنده، کاهش شتاب و لرزش مشاهده می‌شود که با عیب‌یابی دقیق قابل رفع هستند.

تعمیر گیربکس خودروهای خارجی

تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودروهای چینی و خارجی نیازمند دانش تخصصی و تجهیزات پیشرفته است. مدرن گیربکس خدمات تعمیر گیربکس هیوندای، تعمیر گیربکس کیا، تعمیر گیربکس تویوتا، تعمیر گیربکس لکسوس، تعمیر گیربکس بنز، تعمیر گیربکس بی ام و، تعمیر گیربکس رنو، تعمیر گیربکس نیسان، تعمیر گیربکس چری و تعمیر گیربکس MVM را ارائه می‌دهد.

هر برند ساختار متفاوتی دارد و استفاده از روش‌های تخصصی در تعمیر آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک چقدر است؟

اجرت تعمیر گیربکس اتوماتیک به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع گیربکس، میزان خرابی، مدل خودرو و نیاز به تعویض قطعات از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت هستند.

در مدرن گیربکس ابتدا عیب‌یابی تخصصی انجام شده و سپس هزینه دقیق تعمیر به مشتری اعلام می‌شود تا فرآیند تعمیر با شفافیت کامل انجام شود.

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چرا مدرن گیربکس را انتخاب کنیم؟

مدرن گیربکس با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، کارشناسان متخصص و تجربه گسترده در زمینه تعمیر انواع گیربکس اتوماتیک، یکی از مراکز تخصصی تعمیر گیربکس در تهران محسوب می‌شود. کیفیت خدمات، عیب‌یابی دقیق، استفاده از قطعات باکیفیت و ارائه خدمات حرفه‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه است.

فرقی نمی‌کند خودروی شما ایرانی یا خارجی باشد، کارشناسان مدرن گیربکس آماده ارائه خدمات تخصصی برای انواع گیربکس‌های اتوماتیک هستند.

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