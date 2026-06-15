آمادگی ۸۱ مدرسه آذربایجان شرقی برای اسکان تابستانی فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی، روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه، با حضور مسئولین مربوطه در تالار معلم تبریز برگزار و جزئیات برنامه‌های این دوره تشریح گردید. این دوره از اسکان تابستانی از امروز، ۲۸ خرداد ماه، آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

غلامرضا علیزاده، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان، در این جلسه با اشاره به اینکه فرهنگیان، اولویت اصلی ستاد اسکان هستند، گفت: در صورت داشتن فضای خالی در مدارس و مراکز رفاهی، پذیرش غیرفرهنگیان به مدت حداکثر سه شب نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، ۸۱ مدرسه در قالب ۶۶۸ کلاس در سه رده(ویژه)، (الف) و (ب) برای اسکان تابستانی فرهنگیان در نظر گرفته شده است. این زیرساخت‌ها با اولویت مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه آماده‌سازی شده‌اند تا نیازها را به طور حداکثری پوشش دهند.

علاوه بر دو پایگاه مرکزی در تبریز، ۲۰ پایگاه دیگر در سایر شهرستان‌های استان مسئولیت پذیرش و خدمات‌دهی را بر عهده خواهند داشت. همچنین، ۱۹ مرکز رفاهی در سطح استان و چهار مرکز در شهر تبریز نیز برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

در این جلسه بر رعایت کامل موارد قانونی و استانداردهای کیفی و رفاهی مانند بهداشت و سلامت محیط، نظافت کلاس‌ها و فضاهای عمومی، ایمنی و امنیت، و در دسترس بودن تجهیزات ایمنی تأکید شد. همچنین، رفتار مناسب و تکریم مراجعان به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه قرار گرفت.

بازدید حضوری از مراکز اسکان قبل و بعد از آغاز دوره، توجیه کامل عوامل اجرایی و سرایداران، و پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی شاد و مفرح برای کودکان، از دیگر مواردی بود که در این جلسه بر آن‌ها تأکید شد.