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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

آمادگی ۸۱ مدرسه آذربایجان شرقی برای اسکان تابستانی فرهنگیان

آمادگی ۸۱ مدرسه آذربایجان شرقی برای اسکان تابستانی فرهنگیان

تبریز-اولین جلسه ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان استان برگزار شد؛ ۸۱ مدرسه در قالب ۶۶۸ کلاس، علاوه بر ۱۹ مرکز رفاهی، آماده میزبانی از فرهنگیان از ۲۸ خرداد تا ۱۵ شهریور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی، روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه، با حضور مسئولین مربوطه در تالار معلم تبریز برگزار و جزئیات برنامه‌های این دوره تشریح گردید. این دوره از اسکان تابستانی از امروز، ۲۸ خرداد ماه، آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

غلامرضا علیزاده، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان، در این جلسه با اشاره به اینکه فرهنگیان، اولویت اصلی ستاد اسکان هستند، گفت: در صورت داشتن فضای خالی در مدارس و مراکز رفاهی، پذیرش غیرفرهنگیان به مدت حداکثر سه شب نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، ۸۱ مدرسه در قالب ۶۶۸ کلاس در سه رده(ویژه)، (الف) و (ب) برای اسکان تابستانی فرهنگیان در نظر گرفته شده است. این زیرساخت‌ها با اولویت مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه آماده‌سازی شده‌اند تا نیازها را به طور حداکثری پوشش دهند.

علاوه بر دو پایگاه مرکزی در تبریز، ۲۰ پایگاه دیگر در سایر شهرستان‌های استان مسئولیت پذیرش و خدمات‌دهی را بر عهده خواهند داشت. همچنین، ۱۹ مرکز رفاهی در سطح استان و چهار مرکز در شهر تبریز نیز برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

در این جلسه بر رعایت کامل موارد قانونی و استانداردهای کیفی و رفاهی مانند بهداشت و سلامت محیط، نظافت کلاس‌ها و فضاهای عمومی، ایمنی و امنیت، و در دسترس بودن تجهیزات ایمنی تأکید شد. همچنین، رفتار مناسب و تکریم مراجعان به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه قرار گرفت.

بازدید حضوری از مراکز اسکان قبل و بعد از آغاز دوره، توجیه کامل عوامل اجرایی و سرایداران، و پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی شاد و مفرح برای کودکان، از دیگر مواردی بود که در این جلسه بر آن‌ها تأکید شد.

کد مطلب 6861391

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