۳ ایستگاه کنترل سرعت پلیس راه در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان احداث شد

نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه ایستگاه دائمِ کنترل سرعت در محورهای اصفهان به کاشان، کاشان به اصفهان و نطنز به اصفهان در مدت سه روز و با هزینه‌ی پنج میلیارد ریال ساخته شد.

وی ابراز کرد: ایستگاه‌های دائمِ کنترل سرعت محور اصفهان به کاشان در کیلومتر ۱۵۰ محدوده روستای خرمدشت، محور کاشان به اصفهان کیلومتر ۸۰ جنب پل سلیمانی و محور نطنز به اصفهان در گردنه نیه کیلومتر ۴۵ احداث شد.

مدیر عامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان (سان‌آرا) تصریح کرد: هدف از احداث این ایستگاه‌ها کنترل بیشتر و بهتر تردد خودروها، کاهش سرعت و تخلفات رانندگی با افزایش نظارت پلیس راه و آسایش و رفاه بیشتر نیروهای پلیس راه در محور آزادراهی برای اجرای قانون بوده است.

وی با تاکید بر توجه به جلوگیری از تصادفات و اهتمام در برقراری نظم و انضباط رانندگی در جاده‌های برون شهری به عنوان مهمترین مسئله‌ اشاره و خاطرنشان کرد: کاهش تصادفات و برقراری نظم ترافیکی در محورهای ارتباطی‌ از عوامل موثر نقش پلیس راه در تامین امنیت جاده‌ها و امنیت پایدار در محورهای ارتباطی استان است.

زندی ایجاد آرامش و امنیت در جاده‌های استان را در با تعامل راهداری و پلیس راه تاکید کرد و گفت: این آرامش و امنیت علاوه بر نقش بسیار مهم در توسعه حمل و نقل جاده‌ای دارد.

وی احداث ایستگاه های پلیس راه را در کاهش تصادفات و به حداقل رساندن آمار تلفات جانی و مالی موثر دانست و افزود: پلیس راه به عنوان متولی اصلی ترویج فرهنگ توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، می‌تواند بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و هنجارشکنی ترافیکی را مدیریت کند.

مدیر عامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان (سان‌آرا) همچنین از تولید موشن گرافیک ترکیبی سفر جاده‌ای ایمن در راستای اجرای وظایف و رسالت فرهنگی اجتماعی شرکت در تبیین فرهنگ سازی و نهادینه سازی قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ ویژه تردد در آزادراه‌ها خبرداد.

وی افزود: پویانگاشتار یا موشن‌گرافیک سفر جاده‌ای ایمن در آزادراه به همت شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان (سان‌آرا) آزادراهی با همکاری پلیس راه استان اصفهان تولید شد.

زندی اظهار کرد: بررسی کامل وضعیت فنی خودرو پیش از حرکت، استعلام شرایط جاده‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، ۱۵ دقیقه استراحت به ازای هر دو ساعت رانندگی و رعایت سرعت مجاز و احتیاط ویژه در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها از جمله موضوعات آموزشی در این موشن گرافیک است.

به گفته وی، تولید پویانگاشتار یا موشن‌گرافیک ترکیبی سان‌آرا در راستای انجام رسالت فرهنگی اجتماعی شرکت، نهادینه سازی اقدامات آموزشی و فرهنگی ساری رفتارهای صحیح در هنگام رانندگی و سفر با ارائه کلیدی‌ترین اصول برای داشتن یک سفر بی‌خطر در حفظ سلامت کاربران عزیز آزادراه این انجام شد.