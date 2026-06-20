حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (شنبه) تا روز چهارشنبه، از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا، گاهی وزش باد ملایم تا متوسط، غبار محلی، افزایش شرجی و رطوبت هوا و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت دمای هوا در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت و بیشینه دما در برخی نقاط ( بویژه مناطق غیر ساحلی)، به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و فردا در فراساحل ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از فردا در فراساحل ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.